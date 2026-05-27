Боксова програма за 2026 година: основни мачове | дати | ТВ излъчване

И през 2026 година светът на бокса има много какво да предложи на феновете. Това се доказа през миналия уикенд, когато абсолютният световен шампион в тежка категория Олександър Усик едва не допусна загуба срещу кикбокс легендата Рико Верховен в мач по боксовите правила за титлата на WBC. Усик остава непобеден на професионалния ринг, но не успя да убеди напълно, че заслужава победата, като не е изключено да си стигне и до реванш.

Кои са най-големите боксови мачове през 2026 година

Докато стане ясен следващият съперник на Усик, боксовите фенове ще могат да се насладят на други, не по-малко вълнуващи сблъсъци. Несъмнено един от мачовете, които се очакват с голям интерес през това лято, е с участието на бившия световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа. Британецът, който на практика приключи кариерата на Владимир Кличко преди около десетилетие, сега ще се изправи срещу Кристиан Пренга в Рияд, Саудитска Арабия.

Усик, Джошуа, Мейуедър, Пакиао с мачове през годината

Друг мач, който предизвиква интерес, е повторение на емблематичната битка между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао. Двете боксови легенди отново ще се срещнат на ринга след години извън спорта, като и двамата вече гонят 50-те години, но не спират да предизвикват интерес. Битката между тях се очаква през есента в Лас Вегас.

Ще се боксира ли Кубрат Пулев през 2026?

Дмитрий Бивол и Михаел Айферт пък ще си оспорват три титли в полутежка категория. На ринга през септември се завръща и Канело Алварес. Чака се евентуалното завръщане и на Тайсън Фюри, пък и на други интересни боксови имена като Дионтей Уайлдър. А освен това се появи информация и за най-добрия български боксьор Кубрат Пулев, който разкри, че се водят разговори за нов мач с негово участие на ринга. Кобрата загуби регулярната световна титла на WBA в края на 2025-а, но изглежда, че не се е отказал от бокса.

ТВ излъчване на големите мачове в световния бокс

Повечето големи мачове в световния бокс са на принципа pay-per-view, като се излъчват в различни платформи, които изискват заплащане. Основната платформа, която излъчва боксови мачове на най-високо равнище, е DAZN. В България телевизиите рядко взимат права за излъчване на мачове от световния бокс, освен ако не е с участието на Кубрат Пулев, като тогава най-често двубоите се излъчват в каналите на bTV Media Group.

Световен бокс за 2026 г. – ключови дати и мачове

Събота, 30 май

Аманда Серано срещу Шайен Хенсън (титли на WBA и WBO в категория перо жени) – County Coliseum, Ел Пасо, САЩ

Стефани Хан срещу Холихолм (титла на WBA в лека категория жени) – County Coliseum, Ел Пасо, САЩ

Адам Азим срещу Стив Клагет - Уембли, Лондон, Великобритания

Дмитрий Бивол срещу Михаел Айферт (титли на IBF, WBA и WBO в полутежка категория) - Екатеринбург, Русия

Събота, 6 юни

Крис Билам-Смит срещу Райън Розицки – Bournemouth International Centre, Борнемут

Джак Маси срещу Шевон Кларк – Bournemouth International Centre, Борнемут

Събота, 13 юни

Антонио Варгас срещу Джеси Родригес (титла в категория петел на WBA), Глендейл, Аризона

Събота, 27 юни

Ксандър Заяс срещу Джерън Енис (титли на WBA и WBO в полусредна категория), Бруклин, Ню Йорк

Събота, 25 юли

Антъни Джошуа срещу Кристиан Пренга – Рияд, Саудитска Арабия

Събота, 12 септември

Канело Алварес срещу Кристиан Мбили (мач за световната титла на WBC в среднотежка категория), Рияд, Саудитска Арабия

Събота, 19 септември

Флойд Мейуедър срещу Мани Пакиао – Лас Вегас, САЩ

*Очаквайте още предстоящи боксови събития (статията се обновява)