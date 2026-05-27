Ракета Storm Shadow е ударила сграда на Кримската централна банка (ВИДЕО)

Сграда на т. нар. Централна банка в Крим (Южно управление) е била поразена при украинската въздушна атака от тази нощ. Според т.нар. губернатор на Севастопол Михаил Развожаев, който е назначен от окупационната руска власт, ракета Storm Shadow е ударила зданието. "Четирима души са били вътре в сградата и са невредими – прозорците са били покрити с бронирано фолио. Ясно е, че атаката е била предназначена да дестабилизира финансовата система на града. Ясно е също, че нищо не се е получило от нея – цялата банкова система на Севастопол работи нормално", увери Развожаев.

Според актуализирана информация за атаката, общо 16 жилищни сгради, 14 частни дома, 45 автомобила и магазин за музикални инструменти са понесли щети след украинската въздушна атака. Развожаев каза, че имало и двама ранени. Той добави, че сградата, съседна на административната сграда на Централната банка, разположена на площад "Ластовая" 7, е сериозно повредена. И повтори косвено, че сграда на щаба на ВВС на Руския черноморски флот също е била ударена - Развожаев каза точния адрес, без да упоменава каква е сградата - ОЩЕ: Огън и дим в руски авиозавод и щаб на ВВС на Руския черноморски флот в Севастопол, Туапсе пак гори - Украйна удря (ВИДЕО)

The "Crimean Wind" monitoring channel reports that the headquarters of the Russian Black Sea Fleet in Sevastopol was attacked. The strike was reportedly carried out using cruise missiles. pic.twitter.com/tWHnL6QfMj — WarTranslated (@wartranslated) May 27, 2026

Междувременно, Русия нанесе въздушен удар по Одеса. Според украинската спешна служба, която публикува информация в профилите си в социалните мрежи, има 8 ранени, сред тях и 1 дете. Зоомагазин, поща, магазин за алкохол и автомобили са подпалени - пожарът е обхванал площ от 1700 кв. метра, а едно куче в зоомагазина е било убито - Още: Беларус си играе с огъня в Украйна. След уникална руска операция: Одеса се готви за отбрана (ОБЗОР - ВИДЕО)

Meanwhile, the Russians attacked Odesa. A strike on a store has been recorded in the city, with cars burning nearby. There are reports of casualties. pic.twitter.com/EcKK5BBbef — WarTranslated (@wartranslated) May 27, 2026