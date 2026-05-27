Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ракета Storm Shadow е ударила сграда на Кримската централна банка (ВИДЕО)

27 май 2026, 17:01 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: Алексей Бобников/Командування Повітряних Сил ЗСУ
Ракета Storm Shadow е ударила сграда на Кримската централна банка (ВИДЕО)

Сграда на т. нар. Централна банка в Крим (Южно управление) е била поразена при украинската въздушна атака от тази нощ. Според т.нар. губернатор на Севастопол Михаил Развожаев, който е назначен от окупационната руска власт, ракета Storm Shadow е ударила зданието. "Четирима души са били вътре в сградата и са невредими – прозорците са били покрити с бронирано фолио. Ясно е, че атаката е била предназначена да дестабилизира финансовата система на града. Ясно е също, че нищо не се е получило от нея – цялата банкова система на Севастопол работи нормално", увери Развожаев.

Според актуализирана информация за атаката, общо 16 жилищни сгради, 14 частни дома, 45 автомобила и магазин за музикални инструменти са понесли щети след украинската въздушна атака. Развожаев каза, че имало и двама ранени. Той добави, че сградата, съседна на административната сграда на Централната банка, разположена на площад "Ластовая" 7, е сериозно повредена. И повтори косвено, че сграда на щаба на ВВС на Руския черноморски флот също е била ударена - Развожаев каза точния адрес, без да упоменава каква е сградата - ОЩЕ: Огън и дим в руски авиозавод и щаб на ВВС на Руския черноморски флот в Севастопол, Туапсе пак гори - Украйна удря (ВИДЕО)

Междувременно, Русия нанесе въздушен удар по Одеса. Според украинската спешна служба, която публикува информация в профилите си в социалните мрежи, има 8 ранени, сред тях и 1 дете. Зоомагазин, поща, магазин за алкохол и автомобили са подпалени - пожарът е обхванал площ от 1700 кв. метра, а едно куче в зоомагазина е било убито - Още: Беларус си играе с огъня в Украйна. След уникална руска операция: Одеса се готви за отбрана (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Одеса Севастопол Крим война Украйна атака с дронове ракети Storm Shadow
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес