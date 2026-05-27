Любов след "Hell's Kitchen": Трифонова застана до Събков в бяла рокля (СНИМКИ)

По всичко личи, че любовта между риалити участниците в "Hell's Kitchen" 8 Десислава Трифонова и Илиян Събков продължава да се надгражда и след риалити формата. Връзката им определено се развива по най-романтичния начин и двамата са готови да демонстрират чувствата си, без да се крият. Пламналите в предаването романтични искри се пренесоха в реалния живот, а Деси вече застана до любимия си в бяла рокля. Макар и да не е булчинска, снимките, които публикува в личния си Instagram профил, привлякоха мигновено вниманието.

На кадрите тя позира заедно със Събков в луксозен спа хотел, където двамата са отбелязали рождения му ден. С емоционално послание, Десислава отново изрази емоциите си, подчертавайки че е силно влюбена. "Честит Рожден Ден. Обичам те", са думите в публикацията ѝ.

Още: Звездна дама в "Hell's Kitchen" с голям план за кулинарно развитие

Най-коментираните участници в сезона

Любовната история между Събков и Трифонова обаче се превърна и в един от най-коментираните скандали в осмия сезон на "Hell's Kitchen". Десислава Трифонова влезе в шоуто като обвързана жена и майка на две деца, което предизвика бурни реакции сред зрителите, след като между нея и Илиян Събков започнаха открити флиртове и целувки пред камерите.

Допълнително напрежение настъпи, когато в един от епизодите в кухнята влезе дългогодишният партньор на Деси и баща на децата ѝ – Елвин. Тогава Трифонова призна, че отношенията им са били в криза още преди участието ѝ в предаването, а срещата им се превърна в един от най-емоционалните моменти на сезона.

Още: Сашо Кадиев и съпругата му тънат в разкош далеч от България (СНИМКИ)

Междувременно Илиян Събков също не скри чувствата си и направи няколко откровени признания в ефир, което допълнително разпали коментарите около двамата.

След като и двамата отпаднаха от кулинарното състезание, потвърдиха, че все още са заедно като двойка.