САЩ нямат против Русия да заплашва дипломати в Киев

Около петдесет държави в ООН осъдиха в декларация „заплахите“ на Русия срещу дипломати в Киев. Декларацията е подписана от европейски държави, Япония, Южна Корея и други, но Съединените щати под ръководството на Доналд Тръмп не са сред подписалите я, предава френската медия France24. Декларацията идва след като Руската дипломация призова в понеделник чуждестранните граждани, живеещи в Киев, включително дипломатическия персонал, да напуснат украинската столица преди по-нататъшните руски бомбардировки.

„Осъждаме неотдавнашните заплахи, отправени от Русия срещу дипломатически институции и посолства в Киев. Това е нещо, което не можем да толерираме “, каза украинския представител в ООН Андрий Мелник на брифинг за пресата.

Гутереш иска избягване на ескалация

Руски обстрел през уикенда, включващ десетки дронове и ракети, уби четирима души и причини големи щети в украинската столица.

Сред оръжията, използвани от Русия през уикенда, е хиперзвуковата ракета „Орешник“, която може да се движи със скорост 10 пъти по-висока от скоростта на звука и е способна да носи ядрени бойни глави, според Москва.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш изрази загриженост относно руските атаки. „Дълбоко съм обезпокоен от неотдавнашното съобщение на Руската федерация за предприемане на последователни и систематични удари срещу украински отбранителни предприятия в Киев, както и срещу центрове за вземане на решения и командни пунктове, след съобщения за атака с украински дрон срещу сграда на колеж и общежитие в украинския град Старобелск, който понастоящем е окупиран от Руската федерация“, заяви Гутереш пред Съвета за сигурност на ООН.

„Сега повече от всякога е наложително да се избегне ескалация на конфликт, който вече е причинил опустошителни жертви сред цивилното население и рискува да направи търсенето на мир още по-отдалечено", добави още той.