Черно море пропусна шанс да се намеси в битката за титлата при историческия мач за Илиан Илиев

Черно море и Септември София завършиха 1:1 в мач от 10-ия кръг на Първа лига. С равенството домакините пропуснаха възможност да се изкачат на второто място във временното класиране. След този мач "моряците" са с 19 точки, а Септември е със 7. Преди началото на срещата помощник-съдията Илиян Капарашев бе награден с плакет от съдийския наблюдател Георги Нарлев за неговия мач 150 в елита като страничен рефер. Плакет от Националния фен клуб на "моряците" получи наставникът на Черно море Илиан Илиев, който с днешната среща става треньор номер едно като мачове в елита с 492 двубоя. Той изпревари с една среща Димитър Димитров – Херо, който е с 491.

"Моряците" пропуснаха куп възможности за победата

Домакините можеха да открият резултатът още в третата минута. Топката бе пусната към Жоао Педро, а в желанието си да я овладее Георги Върбанов от гостуващия тим отправи удар към . своята врата, но стражът Янко Георгиев показа класа и спаси. В 15-ата минута Живко Атанасов засече с глава топката след центриране на Асен Дончев в наказателното поле на Септември, но тя мина встрани от вратата. В 22-ата минута с чудесен дълъг пас Живко Атанасов изведе в отлична позиция Жоао Педро, който си нагласи топката и стреля от 17-18 метра, но вратарят Янко Георгиев спаси. В 23-ата минута Робин Шутен стреля опасно от дистанция, но вратарят на Черно море Пламен Илиев изби топката в корнер.

При изпълнението му Асен Чандъров не успя да изчисти добре топката и Бертранд Фурие с удар от няколко метра вкара за 1:0 за Септември. В 26-ата минута Димитър Тонев проби и стреля, но топката премина встрани от вратата на гостите. В 42-ата минута Асен Дончев стреля много опасно по диагонал отдясно, но топката се отби от външната страна на мрежата. 45-ата минута Септември можеше да вкара нов гол. Бертранд Фурие стреля опасно със задна ножица по диагонал отдясно от няколко метра, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси.

В началото на втората част домакините можеха да изравнят резултата, но вратарят на гостите Янко Георгиев спаси опасен удар на Селсо Сидни отдясно по диагонал. В 51-ата минута Жоао Педро стреля от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата на Септември. В 53-ата минута вратарят на гостите Янко Георгиев успя да спаси силен и опасен удар на Селсо Сидни от около 20-тина метра. В 58-ата минута Черно море изравни резултата. Васил Панайотов центрира от корнер в наказателното поле на гостите, където Селсо Сидни отклони топката с глава към втора греда, а Живко Атанасов от 1-2 метра вкара за 1:1.

В 63-ата минута късметът бе на страната на гостите, след като след удар на Васил Панайотов топката премина на сантиметри встрани от вратата. В 74-ата минута Асен Чандъров засече с глава топката на няколко метра от гол линията, но вратарят на Септември Янко Георгиев улови. В 84-ата минута Селсо Сидни стреля от границата на наказателното поле, но топката се отби в напречната греда. Последваха две добавки на Фелипе Кардозо, но стражът на Септември Янко Георгиев успя да ги спаси.

