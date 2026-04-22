Червеното море се надига: Сектор Г подгрява нещо голямо за Вечното дерби

Организираните привърженици на ЦСКА от Трибуна "Сектор Г" призоваха "червените" фенове за солидно присъствие по трибуните на Националния стадион "Васил Левски" за предстоящото дерби с Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига. Ултрасите имат поводи за радост след снощната победа с 2:1 при гостуването на Лудогорец в първи мач от полуфиналите за Купата на България.

Сектор Г надъха "червена" България преди дербито с Левски

"Първата битка бе спечелена снощи с много воля, решителност и сила на армейския дух. Искаме да виждаме това във всяка една минута от всеки един мач на ЦСКА, а нашето себераздаване по трибуните не подлежи на коментар. В събота предстои нов, още по-тежък сблъсък и нашето присъствие на стадиона ще бъде жизненоважно", написаха феновете от Сектор Г на официалната си страница.

"Вече многократко показваме на онези отсреща, че не са мерило за нас, което обаче далеч не означава, че трябва да сваляме гарда. Отиваме, доминираме, демонстрираме. Натискайте билетите и нека на 25.04. червеното море да огласи отново Националния стадион с армейските ни песни за най-великия отбор в света!", добавят още най-върлите фенове на 31-кратния шампион на България.

