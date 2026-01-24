Четирикратен шампион на България, отрязан от Гриша Ганчев, е пред фалит

В края на миналата година един от емблематичните български клубове се разпадна. Става въпрос за отбора на Витоша Бистрица, който преустанови участието си в Югозападната Трета лига. Това се случи само дни, след като "бистришките тигри" се изправиха срещу Левски в турнира за Купата на България. Шефовете на клуба обявиха, че решението е взето, тъй като е необходим много сериозен финансов ресурс за завръщането на отбора в професионалния футбол - нещо, което в момента липсва в Бистрица. Така единствено школата на тима ще продължи да работи.

Още един клуб пред отказване от Трета лига

Днес друг роден клуб е пред отказване от Трета лига. Става въпрос за Ловеч, който е четирикратен шампион на България. "Люляците" са още четирикратни носители на Купата на България, триумфирали са със Суперкупата и са представяли страната ни в групова фаза в евротурнирите. През 2001 г. и 2006 г. тимът дори достига до 1/16-финалите на Купата на УЕФА. В общо 60 мача на континенталната сцена "оранжевите" имат 27 победи. От клуба обясниха, че основната причина за разпадането на клуба е фактът, че отборът не се е събрал за зимна подготовка, а треньорът Евгени Систов също се е оттеглил от поста си. Ловеч има забрана от ФИФА за картотекиране на нови футболисти, което допълнително допринася за почти сигурното преустановяване на участието. Също така "люляците" имат сериозни задължения към световната централа, които на този етап са непосилни за погасяване.

Позицията на Ловеч:

"Ситуацията в клуба е повече от тревожна към този момент. На практика тимът не се събра за зимна подготовка, а вече няма и треньор, тъй като Евгени Систов вече не е начело на отбора. Забраната от ФИФА за картотекиране на нови футболисти е един от основните фактори за почти сигурното преустановяване на участие. Финансово задължение към световната централа на този етап е непосилно за клуба. Към днешна дата Ловеч разполага с оскъден брой футболисти и евентуално, ако стане чудо и отборът все пак стартира в първенството, съставът трябва да бъде попълван с юноши младша възраст, тъй като клубът не разполага с юноши старша. Младшата възраст са родени 2010/2011 година, което означава 14-15-годишни момчета, а това със сигурност едва ли е удачен вариант дори за довършване на шампионата", написаха от клуба.

До скоро клубът на Ловеч бяха под "покровителството" на Гриша Ганчев и носеше името Литекс. След оттеглянето му, обаче, "люляците" останаха да разчитат на финансиране от страна на Общината на Ловеч. Футболът в града обаче не се развива, а очевидно Общината не може да осигури финансиране за клуба. Друг бизнесмен-покровител така и не се намери.

