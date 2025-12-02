Спорт:

Левски се прицели в бразилско крило на тим от Първа лига

Ръководството на Левски се е прицелило в бразилско крило на тим от родната Първа лига. Става въпрос за фланговия футболист на Спартак Варна Алешандре Насименто да Силва – Шанде. Това разкриха колегите от „Спортал“. Според информациите „сините“ проявяват много сериозен интерес към 24-годишния играч и е възможно съвсем скоро да изпратят официална оферта до „соколите“ за правата му.

Шанде се представя доста силно в Спартак

Шанде пристигна в Спартак Варна в началото на февруари 2025-та. Той акостира на „Коритото“ без пари, след като дълго време не можеше да си намери отбор. Бразилецът бързо се превърна в един от водещите футболисти на „соколите“ като до момента записал 32 мача за тима във всички турнири, в които се е отличил с 5 попадения и две асистенции. През настоящия сезон Шанде има 17 двубоя за Спартак с три гола и 2 асистенции.

Бразилецът има договор със „соколите“ до края на сезона

Шанде има договор със Спартак Варна до края на настоящия сезон. Ако той не получи предложение за нов, то от 1 януари е свободен да преговаря с всеки един друг клуб, където да премине без пари, след като споразумението му със „соколите“ изтече. От Левски обаче не искат да чакат до лятото и поради тази причина те са готови да платят известна сума, за да си осигурят услугите на бразилеца още по време на зимния трансферен прозорец. Според портала „Transfermarkt“ цената на крилото е около 250 хиляди евро.

