Локомотив Пловдив привлече бразилския защитник

Локомотив Пловдив привлече поредно ново попълнение само дни след старта на сезона в родната Първа лига. „Смърфовете“ са купили бразилския защитник Матеус Брито от Униао Паредеш. Новината бе официално съобщена от португалския клуб.

Матеус Брито трябва да вдигне конкуренцията в отбраната на „смърфовете“

Размерът на трансферната сума не се споменава, но иберийският клуб ще запази 15% от правата на централния бранител. Матеус Брито е юноща на Сао Каетано, след което преминава в отбора на Портимонензе до 23 години, Салгейрош и Паредеш в Португалия.

През изминалия сезон 2025/26 защитникът записва 18 мача в третото ниво на португалския футбол, от които десет като титуляр.

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