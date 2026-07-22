След намеса на ФИФА: ЦСКА спечели служебно дело срещу албанци, „армейците“ получават над 50 000 евро

ЦСКА трябва да получи 56 136, 99 евро плюс 2,5% лихви от албанския Шкендербеу по служебно дело във ФИФА. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Решението на световната футболна централа е от края на май, а въпросната сума е от компенсации за нападателя Бисмарк Чарлс, подвизавал се при „червените” между 2021-ва и 2024 година.

Бившият нападател на „червените“ Бисмарк Чарлс е „ябълката на раздора“

На 24 март 2025 г. ФИФА нарежда на Шкендербеу да плати въпросната сума на „червените” като тренировъчна компенсация, тъй като по време на престоя си на „Армията” Чарлс е под 23 години. В крайна сметка албанците автоматично са блокирани от системата на ФИФА, тъй като на два пъти се провалят при задължителната финансова проверка за произхода на средствата си. Шкендербеу изпада във второто ниво на местния футбол, но през изминалия сезон печели промоция за елита.

Трябва да уточним, че делото срещу Шкендербеу не е заведено от клуб или играч, а е започнато служебно и автоматично от самата ФИФА. Клиринговата къща към централата прибягва до подобни действия автоматично, за да защити клубове като ЦСКА, без да се налага те самите да плащат за адвокати и съдебни процедури в Цюрих.

На 13 май 2026 г. Дисциплинарната комисия на световната футболна централа официално открива дисциплинарното производство. След като албанците изпускат 3-дневния срок да се защитят, ДК им налага следните наказания – глоба от 5000 долара, трансферно ембарго – забрана да записват нови местни и международни играчи, наказателна лихва (levy) от 2.5% върху всяка една от сумите по трансферите на играчите (включително тази за Бисмарк Чарлс), която ще отиде директно при онеправданите клубове като компенсация за забавянето.

Това означава, че ЦСКА трябва да получи въпросните 56 136, 99 евро и лихви в размер на 2,5%. Забраната за трансфери на Шкендербеу ще бъде премахната веднага щом клубът внесе парите и премине успешно административния контрол за „чисти пари“ на ФИФА.

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