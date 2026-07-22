Огромна изненада за ЦСКА в Баку! Христо Янев остана без голямата си звезда за най-трудния мач

Отборът на ЦСКА пристигна в Баку за предстоящата си среща от втория кръг на предварителната фаза на Лига Европа. "Армейците" преодоляха ирландския Дери Сити на старта на надпреварата и сега ще се изправят срещу далеч по-тежък съперник в лицето на Карабах. Очертава се сблъсъкт да бъде изключително труден за столичани, които изпитват сериозни затруднения от началото на сезона. Първата среща ще се изиграе в четвъртък, 23 юли, а реваншът в София ще се състои седмица по-късно на Националния стадион "Васил Левски".

Звезда на ЦСКА пропуска мача с Карабах

На пристигане в Баку стана ясно, че Христо Янев няма да разчита на един от основните си играчи в първия мач. Става въпрос за Джеймс Ето'о, който така и не се присъедини към състава, отпътувал към Азербайджан. Все още не е ясно каква е причината за отсъствието на камерунеца. Той бе част от стартовата единайсеторка за мача със Славия преди дни, но бе заменен още на почивката. От клуба не са уведомили, че халфът е контузен, което навежда на мисълта, че причината е друга. Не се изключва възможността Ето'о да е оставен в София по дисциплинарни причини.

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След като слязоха от самолета, някои от звездите на "червените" бяха задържани за по-дълга проверка от останалите. Става въпрос за Леандро Годой и Йоанис Питас, които в крайна сметка бяха пуснати да влязат в страната. Иначе, двубоят в Баку ще се изиграе пред празни трибуни на гостуващия тим, след като УЕФА поряза ЦСКА със сурова санкция. Освен че затвориха сектора, от европейската централа глобиха българския клуб с 55 хиляди евро заради хаоса по време на мача с Дери Сити в Ирландия.

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