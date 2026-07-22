В Румъния посочиха най-голямото предимство на Левски в Европа

Българският шампион Левски се подготвя за срещата си от втория кръг от предварителната фаза на Шампионска лига. "Сините" ще се изправят срещу румънския първенец Университатя Крайова. Отборът на Хулио Веласкес преодоля босненския Борац на старта на надпреварата, докато сегашният съперник от северната ни съседка се справи с МЛ Витебск. Двата тима влизат уверено в сблъсъка с надежда да продължат напред и да намерят място в основната фаза на най-елитния клубен турнир. Първият мач ще се изиграе в сряда, 22 юли, на "Герена", а реваншът е седмица по-късно в Крайова.

В Румъния: Мисията далеч не е лесна

Часове преди сблъсъка на стадион "Георги Аспарухов", румънските медии предупредиха местните шампиони за калибъра на днешния им съперник. Изданието "Fanatik" публикува обширен материал, в който посочи силните страни на състава на Хулио Веласкес и отбеляза голямото превъзходство на българския клуб. От медията също така допълват, че Левски ще има огромно предимство на "Герена" заради "сините" фенове. Уви, те няма да могат да разчитат на това във втория мач. Припомняме, че реваншът в Крайова ще се играе пред празни трибуни на гостуващия тим.

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"Университатя подхожда уверено срещу Левски, но мисията на треньора Филипе Коельо далеч не е лесна. Може на пръв поглед "сините" да изглеждат преодолими, но историята и натрупаният опит в евротурнирите не бива да бъдат подценявани. През последните години Левски редува солидни кампании в шампионата и на континенталната сцена", написаха от местното издание, след което посочиха най-голямото предимство на "сините". "Ако има нещо, с което Левски винаги има предимство, е атмосферата на стадион "Георги Аспарухов". Невероятни фенове, които оказват натиск на противниците."

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