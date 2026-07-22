Ясни са причината за отсъствието на Ето'о и значението на двубоя с Карабах за бъдещето на Христо Янев

Столичният гранд ЦСКА се подготвя за предстоящия си сблъсък с Карабах във втория кръг от предварителната фаза на Лига Европа. Часове преди двубоя се забеляза огромна изненада в групата на Христо Янев. На кацане в Баку стана ясно, че "армейците" са пристигнали без една от големите си звезди. Става въпрос за Джеймс Ето'о. Халфът бе титуляр в последния мач на тима, но бе заменен на почивката. От клуба не бяха обявили да има някакъв физически проблем.

Христо Янев обяви причината за отсъствието на Ето'о

Сега Янев разкри причината за отсъствието на камерунския полузащитник. Оказва се, че Ето'о не е заминал за Баку, тъй като треньорът е решил, че не е достатъчно подготвен за двубоя. Наставникът на "армейците" заяви, че играчът изостава с подготовката и изяви надежда, че съвсем скоро отново ще е на нужното ниво: "Джеймс Ето'о? Искаме да видим стария Джеймс, да е в топ форма, изостава в подготовката си, остана да направи работата си, знае, че не е в най-добрата си форма, иска да се завърне в отбора и помогна. Сигурен съм, че с неговото желание ще го направи скоро."

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От какво значение е мачът за самия Янев

След това Янев коментира как несигурното му бъдеще се отразява на отбора. Както е известно, феновете на "армейците" искат оставката на 47-годишния специалист заради неубедителните изяви от началото на лятото. Той бе категоричен, че мачът с Карабах не е от никакво значение за бъдещето му на "Армията": "Мачът утре не трябва да има връзка с моето оставане. Казах ясно. Дошъл съм тук да се преборим с това, което предстои. Какво ще се случи, не знаем в момента. Дошъл съм ЦСКА да играе добър футбол и да постигне добър резултат. Не мисля, че някой трябва да се мотивира за мач в Европа. Ако нямаш мотивация срещу Карабах, не знам какво може да ги мотивира във футбола. Защитаваме емблемата на ЦСКА. Не мисля, че е предимство да играеш в понеделник и да имаш една възстановителна тренировка преди мача."

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