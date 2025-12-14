Изстрели на плаж в Сидни, има ранени (ВИДЕО)

Двама души са задържани след сигнали за изстрели и ранени на плажа Бонди в Сидни, съобщи австралийската полиция, цитирана от Ройтерс и БТА.

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс".

Вестник "Сидни морнинг херълд" съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.

Още: Стрелба с жертви в университет в САЩ, издирват нападателя

В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри.

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.

Още: Турски полицай загина при стрелба в Истанбул (ВИДЕА)