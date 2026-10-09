ЦСКА избра мача за откриването на новата "Българска армия"! Готви и голям ход с Лудогорец

Дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион "Българска армия" може да се осъществи още в края на октомври. Ръководството на "червените" планира официалното откриване на изцяло обновеното съоръжение да бъде с домакинството срещу Славия, като за целта се подготвя и промяна в програмата на Първа лига. Освен това "армейците" обмислят да отложат дербито с Лудогорец, за да могат да посрещнат разградчани на новия си стадион.

ЦСКА иска да открие новата "Армия" срещу Славия

Според информация на "Мач Телеграф" първият официален двубой на обновения стадион ще бъде срещу Славия от 11-ия кръг на първенството. Понастоящем срещата е насрочена за 30 октомври (петък), но от ЦСКА предпочитат историческото събитие да се проведе през уикенда, когато повече привърженици ще могат да присъстват.

Затова се очаква клубът да поиска преместване на двубоя за 31 октомври (събота) от 19:30 часа. Предложението трябва да бъде направено през следващата седмица, като засега промяната не е официално потвърдена.

Преди откриването се предвижда и тестова среща на новото съоръжение. Тя трябва да се проведе пред поне 1000 зрители, за да бъдат проверени всички системи на стадиона и да се изпълнят необходимите изисквания. Очакванията са това да се случи в седмицата преди сблъсъка със Славия.

Още: Гиздол зачерква тактиката на Янев: ЦСКА се връща към позната схема

"Червените" могат да отложат дербито с Лудогорец

ЦСКА обмисля и още един важен ход, свързан с програмата на отбора. Според информацията "армейците" най-вероятно ще поискат отлагане на домакинството срещу Лудогорец, което по план трябва да се проведе на 26 октомври.

Причините са две. На 22 октомври столичани гостуват на Нордселанд в Лигата на конференциите, което ще остави ограничено време за възстановяване преди срещата с разградчани. Освен това евентуалното отлагане ще позволи на ЦСКА да приеме Лудогорец на новата "Българска армия", вместо на Националния стадион "Васил Левски".

"Червените" разполагат с възможност да отложат още един шампионатен двубой заради участието си в европейските турнири.

Мохамед Салах може да бъде сред първите гости на новия стадион

Ако плановете се осъществят, първият европейски мач на обновената "Българска армия" ще бъде срещу турския Трабзонспор на 26 ноември. В състава на турския клуб е египетската суперзвезда Мохамед Салах, което би добавило още по-голям интерес към европейския дебют на новото съоръжение.

Още: Разкриха имената на хората, които застават до Маркус Гиздол начело на ЦСКА