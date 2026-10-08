Разкриха имената на хората, които застават до Маркус Гиздол начело на ЦСКА

ЦСКА разкри екипа, с който новият старши треньор на "червените" Маркус Гиздол ще работи. Германският специалист бе представен в понеделник, като още тогава стана ясно, че двама негови сънародници ще бъдат част от щаба му. 57-годишният наставник ще разчита на Райнер Видмайер и Якоб Браун като свои помощници.

Маркус Гиздол привлече своите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун за основни помощници

Треньор на вратарите в първия отбор ще бъде Ивайло Иванов. До този момент той работеше основно с втория тим на ЦСКА, но бе част от подготовката на представителния състав и помагаше на Даниел Моралес, когато временно беше начело на „армейците“ след оставката на Христо Янев. Иванов вече ще има постоянна роля в щаба на Гиздол и ще отговаря за подготовката на вратарите в първия отбор.

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Германският треньор ще разполага и с двама специалисти, които ще следят физическото състояние и подготовката на футболистите. Това са Костадин Джоргов и Георги Петров. Анализаторското звено също ще бъде съставено от двама души. Мартин Стоянов и Мартин Митов ще подпомагат Гиздол с подготовката и анализа на мачовете. По този начин новият наставник вече има оформен екип, с който ще започне работата си начело на ЦСКА.

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