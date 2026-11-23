40-ото издание на "Киномания" е празник на киното, но и един своеобразен силен импулс за разговор по множество теми, свързани с насилието във всякакви форми. Последната наситена с филми седмица от фестивала събира в програмата си продукции, които разглеждат домашното насилие, психическия тормоз, военната агресия и още много нюанси на един от най-наболелите проблеми на обществото, в което живеем. Акцентът в програмата на фестивала е свързан и с Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който отбелязваме на 25 ноември.

След успешните прожекции в зала 1 на НДК на "Минотавър" на Андрей Звягинцев и "Фиорд" на Кристиан Мунджиу идва ред на няколко заглавия от скандинавското кино, чиито автори имат умението да предават сложни човешки истории с особена психологическа дълбочина, която оставя силен отпечатък.

На 23 ноември в "Одеон" и в още две прожекции (на 25 ноември във "Влайкова" и 26 ноември отново в "Одеон") ще бъде представен награденият със "Златен лъв" за най-добър филм от фестивала във Венеция "Непозната жена" ("Woman Unknown") на Май ел Туки. Това е и датският претендент за наградите "Оскар", а режисьорката му е отличена от фестивала "Сънданс" за "Queen of Hearts" през 2019 г. Действието на "Непозната жена" се развива непосредствено след Втората световна война. Младата икономка (в ролята е Матилде Арсел, която получи във Венеция наградата за най-добра женска роля) постъпва на работа в провинциално имение, но тайна от миналото ѝ заплашва да разруши изградената хармония в дома.

Филмът дава глас на един женски персонаж, какъвто рядко виждаме на екран, и представя идеята за женското тяло като бойно поле. Преди прожекцията му от 19:30 ч. предстои още една премиера – документалният филм "Арт резиденция "Посока СИЛНА" на Виктор Попов и фондация EMPROVE е с вход свободен в кино "Одеон" от 18:30 ч. на 23 ноември. Двата филма се показват само два дни преди Международния ден за елиминиране на насилието над жени, което допълнително подчертава необходимостта от обществен разговор и промяна на гледната точка към силата на жените и безсилието на насилниците.

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На 24 ноември от 18:30 ч. в "Люмиер" предстои връчването на наградите в конкурса за социално ангажирано видео "Детството е за смях, не за страх" – съвместна инициатива на "Киномания" и фондация "Лъчезар Цоцорков". Конкурсът дава сцена на десетки млади творци, училища и екипи от цялата страна на възраст между 18 и 30 години, а в журито са Александър Чобанов, Венцислав Сариев, Дария Симеонова, Марина Цекова, селекционерът на "Киномания" Христо Христозов и още ангажирани публични личности. Входът е свободен. След церемонията, а в 20 ч. започва прожекцията на "Жозефин" ("Josephine") на Бет де Араужо. Филмът взе голямата награда от фестивала "Сънданс" и навлиза в дълбините на темата за последствията от насилието, но не за самата жертва, а за свидетелите. Осемгодишната Жозефин е именно свидетелка на брутално престъпление в градски парк, а изпитанието е за цялото ѝ семейство. В ролите са Джема Чан и Чанинг Тейтъм. Последната прожекция на филма в рамките на "Киномания" е на 27 ноември в Синема Сити Парадайс.

Копродукцията с участието на Швеция, Дания, Норвегия, Исландия и България "Ледена земя" ("Brace Your Heart") на Аманда Кернел е с единствена прожекция на 25 ноември в кино "Люмиер". Тя разказва за трудния път на едно младо момиче в земите на саамите и за отстояването на себе си – път, който е невъзможен, ако общността не застане на нейна страна. Българският копродуцент е Invictus Films, а филмът бе отличен в Торонто и Сан Себастиан. На 25 ноември публиката ще има възможност да се срещне и с част от екипа, както и с делегирания продуцент Ева Окергрен.

В съседна Гърция се развива действието на "Стъклено море" ("Sea of Glass") на Алексис Алексиу. Въздействащата история проследява две жени в гръцки морски курорт извън сезона, които неочаквано се събират, за да се изправят срещу миналото, семейните стереотипи и затворената провинциална общност. Кънтри ноар роуд филмът е копродукция на "Портокал" от българска страна, а премиерата му у нас е на 28 ноември от 18 ч. в Дом на киното в присъствието на Алексис Алексиу и сценаристката Афродити Николаиду.

От Фестивала на френския филм акценти в темата за насилието представляват "Изоставен от всички" ("L’abandon") на Венсан Гаренк, посветен на убития учител Самюел Пати, който изгуби живота си през 2020 г. на излизане от училището, както и "Дом за нея", срещащ ни с един екип, който се бори всеки ден, за да помогне на жени, преживели насилие. "Изоставен от всички" анализира дезинформацията и ролята на училището в защитата на критичното мислене и е на 24 ноември и 26 ноември в София, както и на 23 ноември в Пловдив. "Дом за нея" ("La Maison des femmes") на Мелиса Годе показва едно възможно решение. Филмът ни пренася в център за подкрепа на жени, преживели насилие, и поставя на фокус възстановяването и солидарността. На 27 ноември от 19 ч. във Френския институт гост на прожекцията е Надеж Лито от центъра Citad’elles в Нант, а филмът се показва и на 28 ноември от 18 ч. в "Одеон".

Билетите за "Киномания" са в продажба онлайн, на kinomania.bg и на касите на кината.

Фестивалът се организира от Националния дворец на културата (НДК) в партньорство с фондация "Имам идея". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, ИА "Национален филмов център" и Столична община. "Киномания" е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

За повече информация следете официалния сайт: kinomania.bg, както и профилите на фестивала във Facebook и Instagram.