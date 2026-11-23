Множество училища в Дания са получили бомбени заплахи по електронната поща, но сигналите са неоснователни, съобщиха местни медии. Полицията разследва случаите, като същевременно призовава гражданите да запазят спокойствие. "Напълно разбираме, че това може да предизвика безпокойство", заявиха от полицията в Копенхаген. Оттам уточниха, че поддържат връзка с общинските власти и ръководствата на няколко от засегнатите училища.

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Според информацията бомбени заплахи са получени в училища на островите Борнхолм и Фюн, в Ютланд, както и в град Хернинг.

Случаят е поредният от серия подобни заплахи срещу учебни заведения в Европа през последните седмици. Подобни сигнали бяха подадени и във Франция, Великобритания, Германия и Италия. Миналата седмица повече от 10 училища в Испания бяха евакуирани заради бомбени заплахи, получени по имейл. По-рано този месец подобни случаи имаше и в Италия, където хиляди училища получиха такива съобщения.

През последните седмици поредица от фалшиви сигнали и кибератаки засегнаха училища, супермаркети, центрове за кръводаряване, системи за управление на въздушното движение и радио- и телевизионни оператори в Европа, нарушавайки нормалния ритъм на живот.