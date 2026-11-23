Ливърпул не просто разгроми Манчестър Юнайтед с 4:0 в голямото дерби на английския футбол, но и записа името си в историята на Висшата лига. Убедителният успех донесе впечатляващо постижение на мърсисайдци, докато за големия им съперник срещата се превърна в истински кошмар. Дебютът на Маурисио Почетино начело на "червените дяволи" беше белязан от няколко негативни рекорда, включително един, който не беше повтарян от точно 100 години.

Ливърпул влезе в елитна компания, Почетино повтори антирекорд от 1926 година

С победата над Манчестър Юнайтед мърсисайдци се превърнаха в едва третия клуб в историята на Премиър лийг, преминал границата от 700 победи. До момента подобно постижение бяха записвали единствено Манчестър Юнайтед и Арсенал.

За новия мениджър на "червените дяволи" Маурисио Почетино обаче вечерта се превърна в исторически провал. Аржентинецът допусна най-тежкото поражение при дебют начело на клуба от цял век насам.

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За последно подобно нещо се случва през октомври 1926 година, когато Лал Хилдич започва престоя си на треньорския пост със загуба с 0:4 от Болтън. Точно 100 години по-късно Почетино повтори нежеланото постижение.

Манчестър Юнайтед е на дъното и в още една негативна класация

Разгромът на "Анфийлд" затвърди тревожната тенденция в защитата на Манчестър Юнайтед. От началото на сезона тимът е допуснал цели 34 попадения във всички турнири, което е най-лошият показател сред отборите от петте водещи европейски първенства.

След "червените дяволи" се нареждат Кристъл Палас и Унион Берлин с по 33 получени гола, докато Сасуоло и Ланс са допуснали по 32. Положението на Юнайтед в английския шампионат също е изключително тежко. След 11 изиграни срещи отборът има едва 8 точки и се намира на предпоследната 19-а позиция.

Още по-притеснителното е, че Манчестър Юнайтед вече девет поредни мача не познава вкуса на победата във Висшата лига. Това е най-дългата подобна серия за клуба от създаването на Премиър лийг през 1992 година.

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