Не само през нощта руските въоръжени сили атакуват с дронове и ракети гражданска инфраструктура и жилища в Украйна - това се случва и в светлата част на денонощието, за още по-голям ужас на преживяващите вече пета година война украинци. Пореден такъв случай имаше и днес, 23 ноември. Руска атака в центъра на град Запорожие - административен център на едноименната област - отне живота на най-малко трима души, а поне 7 са ранени при руски обстрел в Лозовая, Харковска област.

Новите руски атаки

И.д. началник на запорожката областна администрация Михайло Семикин твърди, че руските въоръжени сили са нанесли удар по затворена частна клиника. На третия етаж е избухнал пожар.

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Той публикува и видео, показващо момента на удара на руските въоръжени сили по центъра на Запорожие. За щастие, попадението е било на открит терен и няма жертви точно там.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС) поне седем души са били ранени в резултат на обстрел от руските въоръжени сили срещу град Лозовая в Харковска област. При един от инцидентите има попадение в двора на 9-етажна жилищна сграда в центъра на града.

На друго място пожар е обхванал частен имот, като е нанесъл щети на жилищни сгради.

Новошахтинската рафинерия в Русия спря работа след украински удар

Междувременно стана ясно, че нефтопреработвателният завод в Новошахтинск, Ростовска област на Русия, е преустановил дейността си след атаката от страна на украинските въоръжени сили тази сутрин. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди този резултат след масивна комбинирана атака с дронове и ракети, продължила над шест часа. По-рано той съобщи, че областта е била атакувана от най-малко 80 дрона.

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Преди това руският опозиционен Telegram канал ASTRA потвърди с геолокализирани кадри, че украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателния завод в Новошахтинск (NZNP) – голяма рафинерия в южната част на Русия, собственост на „Юг Енерго“ ООД. NZNP е свързана с нефтопровода „Суходолная–Родионовская“ и разполага със собствен терминал за товарене на нефт в Ростов на Дон, както и с флот за превоз на нефтопродукти.