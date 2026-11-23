Левски се подготвя за едно от най-сериозните си изпитания в Лига Европа - гостуването на френския гранд Олимпик Марсилия. "Сините" ще излязат на легендарния "Стад Велодром" в четвъртък, 26 ноември, но освен предизвикателството на терена, българските привърженици ще трябва да имат едно наум и за обстановката в града. Според популярна международна класация Марсилия заема първото място сред европейските градове по индекс на престъпността.

Марсилия оглавява неприятна европейска класация

По данни на платформата Numbeo за 2026 година френският пристанищен град е с индекс на престъпността 67,1, което го поставя на първо място в Европа в представената класация. На втора позиция е английският Бирмингам с 64,0, следван от френския Гренобъл. В челната петица попадат още италианският Неапол и английският Ковънтри.

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За сравнение, индексът на София е значително по-нисък - 38,35, докато Хага в Нидерландия е посочена като най-сигурния град с показател 20,7. Важно е да се уточни, че класацията на Numbeo се основава на потребителски оценки и възприятия за сигурността, а не на официална полицейска статистика, като се отчитат опасенията от джебчийство, дребни кражби и други престъпления.

Левски води битка и за повече билети

Междувременно ръководството на Левски продължава усилията си да осигури по-сериозна подкрепа от трибуните за европейския сблъсък. Първоначално домакините от Олимпик Марсилия са предоставили едва 500 билета за българските привърженици. От "Герена" обаче са сезирали УЕФА с официално искане за увеличаване на отпуснатата бройка.

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