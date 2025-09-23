ЦСКА изпрати поредната изкупителна жертва. И така до следващия обречен на пангара

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Томислав Стипич, Александър Томаш, а сега - и Душан Керкез. Всеки един от изброените треньори се превърна в изкупителна жертва за ЦСКА. Тези трима треньори, с някои нюанси в престоите си, в крайна сметка споделиха една обща съдба - да платят цената за безотговорните действия и множеството допуснати грешки на бивши и настоящи лица на стадион "Българска армия". А сега въпросът е кой ще бъде следващият обречен на пангара.

Треньорите не са основните виновници за кризата в ЦСКА

ЦСКА чупи антирекорд след антирекорд. След като миналото лято записаха кошмарен старт на сезона с четири загуби в първите си пет мача, през тази кампания картинката за "червените" е дори по-лоша - само една победа след осем мача, като са допуснати три загуби и четири равенства. А "армейците" дори още не са се изправяли срещу двата най-силни отбора от началото на сезона - Левски и Лудогорец.

Дали обаче Душан Керкез е основният виновник за поредните слаби резултати на отбора? Още през юли алармирахме, че Керкез ще бъде следващата жертва на лятната безотговорност в ЦСКА. Защото това, което направи (или по-скоро - не направи) ръководството на ЦСКА през летния трансферен прозорец, тотално обрече треньора на провал. А истината е, че който и да беше на мястото на Керкез, крайният резултат щеше да бъде сходен.

ЦСКА разполага с огромен бюджет, а допуска аматьорски грешки

Откакто Валтер Папазки еднолично се нае да издържа най-титулувания футболен клуб у нас, гледаме едно и също - в ЦСКА се изливат милиони, но се управляват от аматьори. Най-добрият пример е Филип Филипов, който с действията си като директор обрече "червените" за няколко сезона. С привличането на нескопосани нови футболисти и с уреждането на адски неизгодни договори за клуба. Достатъчно е да се припомни как си тръгнаха Кареасо, Шопов и Линдсет, както и с какви обезщетения си заминаха куп недоразумения.

Не е само Филипов обаче - неговият наследник Пауло Нога също издишаше на поста спортен директор. Приказките за развиване на таланти винаги са много сладки, но това е дългосрочна политика, която не е удачна за клуб, в който извънредно трябва да се вземат спешни мерки за решаване на належащи проблеми. Нога вероятно е добър специалист в своята област, но на ЦСКА им бе нужен ръководител, който да работи на терен и да взима адекватни решения под голямо напрежение, а не да си кротува в офиса.

Трябва да се признае, че Нога се представи изключително слабо през летния трансферен прозорец. Той и изпълнителният директор Радослав Златков даваха големи обещания на Керкез, че ще му осигурят нужните футболисти. Босненският треньор чакаше такива още на подготовката на отбора в Словения, но те така и не дойдоха. Още тогава на Керкез трябваше да му светне сигнална лампичка, че докато чака обещания от ръководството, работи срещу името и репутацията си.

Грешките на ръководителите на "Армията" струват милиони на собственика

Златков също започва да губи доверието на феновете. Специалист в своята област, но и далеч от футболните среди, където са нужни години за трупане на знания, умения и контакти. Тази липса на футболен опит у Златков го компрометира като ръководител, особено в клуб като ЦСКА, където всяко едно действие се гледа под лупа. И изглежда, че Валтер Папазки е решил да вземе нещата в свои ръце, след като реши лично да покани Бойко Величков в ЦСКА - ход, който вдъхна оптимизъм сред "червената" общност, но само времето ще покаже дали ще доведе до реални резултати.

Още в първите си дни като спортен директор, Величков показа, че ще действа безкомпромисно - разкара куп играчи на конвейер, което пък породи подигравки, че ЦСКА се е превърнал като "Биг Брадър" - всяка вечер обявява името на изгонен от клуба. Няма съмнение, че много от тръгналите си от ЦСКА нямат място на "Армията". Но и изгонването на толкова много футболисти не само струва скъпо откъм обезщетения, но и оставя треньорския щаб с ограничен избор, особено когато няма много нови входящи попълнения.

Ако се дръпне чертата, ще се види, че грешките в ЦСКА струват милиони на Валтер Папазки. Само в офисите на "Армията" могат да изчислят точната сума, но следва да се припомни, че Томислав Стипич прибра солидна неустойка, за Александър Томаш пък бяха платени 240 000 лв. на Спартак Варна, за да бъде привлечен, а компенсация ще има и за Керкез. От клуба пък си тръгнаха скъпоплатени трансферни разочарования като Зюмюр Бютучи, Мика Пинто, Аарон Исека, Джейсън Локило и т.н.

А да отваряме ли темата за прочутото скаутско звено на ЦСКА? Та нали точно Методи Томанов и неговите колеги имат за задача да подбират новите футболисти. Тяхна е и финалната дума кой да бъде привлечен - така поне каза Бойко Величков. Ради Здравков вече си тръгна - може би усети, че не може да носи такава отговорност, когато са заложени и толкова много пари. Само че "материалът" си остава същият, както е и в националния отбор. И независимо от името на треньора, ако ще и Пеп Гуардиола да се казва, ЦСКА ше продължи да се върти в омагьосан кръг - поне докато не изкорени и последните останали аматьори в този велик клуб.

Автор: Стефан Йорданов

ОЩЕ ОТ "ВАР-ЪТ НА ACTUALNO": Илиан Антонов – символ на тоталния хаос в ЦСКА, с който и Любо Пенев трудно ще се справи