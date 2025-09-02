Илиан Антонов – символ на тоталния хаос в ЦСКА, с който и Любо Пенев трудно ще се справи

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

ЦСКА копае дъното. ЦСКА е в нокдаун. ЦСКА е в несъстоятелност... И още, и още подобни заглавия може да прочетете през последните седмици. Как обаче се стигна дотук, че "армейците", макар и за кратко, бяха на дъното в Първа лига с шест мача без победа? Ще се опитаме да онагледим хаоса в "червените" редици през развитието на един от талантите на столичния ни гранд Илиан Антонов.

Всичко е сбъркано в ЦСКА

Едва ли има футболен фен у нас, който да не знае историята му. Крилото набра популярност още под ръководството на Саша Илич през лятото на 2023 г. на лагер в Австрия. Година по-късно на младока му се наложи да отсъства от терените, тъй като се бори с коварна болест. Това не спря Антонов да преследва мечтите си. В началото на 2025-а се присъедини към ЦСКА, воден тогава от Александър Томаш.

Двамата обаче явно претъпяха крах в отношенията си. Треньорът не използваше футболиста и впоследствие го прати във втория тим. Какво точно е станало, не можем да знаем. Не би трябвало и да съдим. Проблемът с Илиан Антонов не е тук. Случва се на много футболисти да не се разбират с даден треньор. Впоследствие обаче 20-годишният състезател отсъства и от първия лагер на Душан Керкез. Тогава стана ясно, че спортният директор Пауло Нога бил в основата на решението.

Не го взимаш на лагер, а разчиташ на него в критичен момент

За сравнение, на въпросната подготовка в Словения бяха взети Георги Гергинов, Мартин Стойчев, Димитър Николов, Божидар Петров, Юлиан Илиев, Юлиан Гилов, Васил Каймаканов, Йоан Борносузов, Мартин Сораков, Радослав Живков - момчета, които в момента предимно се подвизават за втория тим на ЦСКА. И в това няма проблем. Явно спортно-техническите фактори в Борисовата градина преценяват, че Антонов не заслужава шанс, и кариерата му деградира, та дори стигна до третия отбор.

И тук идва големият парадокс! "Червените" влизат в криза. Освобождават се футболисти, взимат се нови. Валят закачки, че българският колос прилича на "Биг Брадър". Феновете негодуват. Директори се сменят. Тимът на Керкез е в серия от 4 мача без загуба и предстои двубой срещу големия дразнител ЦСКА 1948. И тъкмо се вижда живец в играта на "армейците", но те инкасират попадение.

Дава ли се шанс на българите?

Стига се до 81-вата минута. ЦСКА се нуждае от финален щурм. И познайте на кого залага Керкез? На неводилия подготовка, отлъчен от Томаш и Нога - Илиан Антонов. 20-годишното крило е включено в игра да спасява тима в напечен момент. И ако си мислите, че това е единичен случай - грешите! Седмица по-късно Антонов влиза като втора смяна в 64-тата минута в момент, в който "червените" търсят победа над Славия.

И се питаме: Къде е последователността? Да, алибито е ясно. Нов треньор, нов спортен директор... Ами съдбата на тези играчи? Наистина ли момчета като Чорбаджийски и Антонов са закотвени на пейката заради неуспелия да се мотивира в ЦСКА Бютучи, или пък заради недоразумението Исека? А какво се случва с изтичащия през 2026 договор на Илиан Антонов, изобщо няма да питаме.

Това ли е новият модел?

Що се отнася до трансферната политика в Борисовата градина, преди повече от месец предупредихме, че Душан Керкез ще се превърне в следващата жертва на лятната безотговорност в ЦСКА. А уж щеше да има нов модел на работа в клуба. Ако той гласи, че от над 40 треньори избираш този, който всеки редови фен би посочил, и искаш да решиш проблемите в атака с нападател, за когото и бай Добри би се сетил на прима виста... Изобщо не е ли малко странно главният скаут да носи по-голяма част от отговорността за селекцията?

И на фон се разразява скандал. Водеща медия у нас излиза с материал, че бившият спортен директор Филип Филипов е бил освободен от поста и заради залагания, които той е правил срещу “червените” в мачовете на отбора, когато е бил на ръководен пост. Освен това Сектор "Г" призовава Керкез за оставка, а тарторът на фен организацията Иван Велчев иска Любо Пенев.

Какъв хаос, нали? Та дори и Ел Голеадор ще изпита затруднения да се справи. Но забележете новия модел... Пак труден момент и пак Пенев. Ако не той - Стойчо Младенов. Начинът на работа може да е различен, но изходът не е ли същият? А Любо Пенев дали е съгласен с всичко, което се случва в Борисовата градина? А дали ще си мълчи? А дали медийният отдел може да му дава насоки как да говори, както направи с Томаш, или спортният директор да му казва кого да вземе на лагер? Въпроси, чиито отговори вероятно скоро ще разберем.

Автор: Джем Юмеров

