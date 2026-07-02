Титуляр напусна Дери Сити точно преди мачовете с ЦСКА

Северноирландският Дери Сити получи много тежък удар точно преди мачовете с ЦСКА в Лига Европа. Както е известно, двата тима ще се изправят един срещу друг в първия квалификационен кръг на надпреварата. Първият двубой ще се състои на 9 юли, четъвтък от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Реваншът е насрочен за седмица по-късно и ще се проведе на стадион „Брандиуел“ в Дери.

Еди Бийч изигра много силни мачове за Дери

В предстоящите мачове с ЦСКА обаче Дери Сити няма да може да разчита на един от основните си футболисти. Става въпрос за 22-годишния вратар на тима Еди Бийч, който е несменяем титуляр от началото на сезона в Ирландия. До момента младият страж има 22 мача за Дери в местното първенство, което е в разгара си. В тях Бийч допусна 24 попадения, като успя да опази мрежата си „суха“ шест пъти.

Best of luck, Eddie! 👏 Derry City FC can confirm that goalkeeper, Eddie Beach, has returned to his parent club, Kilmarnock, following the end of his loan deal at the Brandywell.



The 22 year-old made 22 appearances for the Candystripes - stepping in for the injured Brian Maher.… pic.twitter.com/VsmT0pZ1VT — Derry City FC (@derrycityfc) June 30, 2026

Вратарят се завърна в шотландския Килмарнък

Еди Бийч обаче бе в Дери Сити под наем от шотландския Килмарнък. Договорът за преотстъпване на младия вратар изтече и преди дни той се завърна в клуба, който държи правата му. Очаква се срещу ЦСКА под рамката да застане Браян Маер, който доскоро лекуваше контузия. Той обаче е напълно възстановен от травмата и ще бъде титуляр в двубоя с „армейците“.

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