Джеймс Ето'о вече е в България: Ще играе ли в Лига Европа?

Преди дни стана ясно, че една от големите звезди на ЦСКА Джеймс Ето'о най-вероятно няма да бъде на линия за първия двубой на "червените" от първия предварителен квалификационен кръг за основната фаза на Лига Европа. Халфът беше в родния си Камерун, тъй като страдаше от инфекциозно заболяване. Той вече е обратно в България, но все още не е ясно дали ще бъде наличен за състава на Христо Янев в битката за продължаване напред в Лига Европа.

Джеймс Ето'о вече е в България

Обявеният за най-добър футболист на ЦСКА за изминалия сезон Джеймс Ето'о пропусна целия подготвителен лагер на "червените" в Австрия заради инфекциозно заболяване. Докато "армейците" играха контролите си, той беше в родния си Камерун. От публикация на Ето'о в социалните мрежи стана ясно, че той вече е в България, но все още не е ясно дали той ще бъде наличен за състава на Христо Янев в първия официален мач на ЦСКА за сезона - домакинство на Дери Сити на 9 юли.

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ЦСКА ще играе квалификации за Лига Европа

Това ще бъде и първият мач на "червените" от предварителните квалификационни кръгове за Лига Европа. Там те се класираха, като спечелиха Купата на България през миналия сезон. В рамките на кампанията Джеймс Ето'о записа 37 мача във всички турнири, като вкара 4 гола и даде 12 асистенции. За него спечелената Купа на България беше втора в кариерата му, след като спечели трофея и през 2024 г. с отбора на Ботев Пловдив.

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