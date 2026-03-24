"ЦСКА на Христо Янев е като Ливърпул на Арне Слот! Време е "армейците" да смачкат някой съперник"

ЦСКА успя да победи Добруджа, но отново трудно и със скромен резултат от 2:0 на Националния стадион "Васил Левски". И макар да постигна резултата, който търсеше, отборът на Христо Янев продължава да не показва онзи игрови облик, желан от феновете на отбора. Прагматичният стил на Христо Янев пък напомня на този на Арне Слот в Ливърпул. Такъв паралел направи водещият на "Точно попадение" Стефан Йорданов в последния епизод на предаването, като акцентира, че за ЦСКА е крайно време да "смачка" някой съперник с по-голям резултат, което със сигурност ще се хареса повече на феновете.

ЦСКА играе безлично, а има класни футболисти, които могат да мачкат съперниците

"ЦСКА си постигна резултата, който търсеше, но аз ще бъда малко по-критичен към тяхната игра. На мен лично ми бяха малко безлични, особено в началото на двубоя. Приспивно темпо... даже ще направя паралел с моя любим Ливърпул. И Арне Слот опитва такъв прагматичен стил на игра. Аз доста години бях свикнал със стила на Юрген Клоп, който е изключително агресивен, с много динамика в играта, обичам да гледам такъв футбол", заяви Стефан Йорданов от Actualno.com.

"Чисто игрово все още не виждам този стил на ЦСКА и не знам дали ще стигнат до него. Да мачкат съперниците си, защото ЦСКА има много класни футболисти и ми се иска да видя как смачкват един съперник. Сега идват мачове с Берое, с Монтана, отбори, които са на дъното. Да направят една изразителна победа с 4-5 на нула. Това много ще се хареса на феновете", добави още спортният журналист.

