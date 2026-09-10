ЦСКА обяви името на новия треньор, Христо Янев остава в клуба

Ръководството на ЦСКА е взело решение за бъдещето на Христо Янев след емоционалната победа с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България. Въпреки че специалистът изведе "червените" до трофея, само ден по-рано той обяви, че подава оставка и че двубоят ще бъде последният му начело на отбора. След успеха клубът е провел разговор с Янев и му е предложил да преосмисли решението си, но треньорът е останал категоричен.

От ЦСКА съобщиха, че Янев е потвърдил вече взетото решение, като основният му мотив е, че държи на думата си. Според специалиста ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира.

Янев остава в ЦСКА, но на друг пост

Въпреки раздялата с треньорския пост, Христо Янев няма да напусне клуба. Ръководството му е предложило друга позиция в ЦСКА, която той е приел. След кратка почивка ще бъдат уточнени конкретните му функции.

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Така Янев ще продължи да бъде част от "червените", но вече няма да ръководи представителния тим от треньорската скамейка. Специалистът изведе ЦСКА до Суперкупата след впечатляващ обрат срещу Левски, но въпреки успеха не промени решението си.

Даниел Моралес поема временно отбора

Представителният състав на ЦСКА ще бъде воден временно от Даниел Моралес, който е част от клуба. Бразилецът ще изпълнява функциите на старши треньор до избора на постоянен наставник.

От клуба отново поставиха акцент върху необходимостта от обединение на армейската общност. Ръководството посочи, че ЦСКА е силен, когато всички около клуба са заедно, а призивът идва само ден след спечеления трофей и сбъдването на дългогодишната мечта за завръщането на стадион "Българска армия".

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