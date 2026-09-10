Падна един от най-впечатляващите рекорди на Люис Хамилтън във Формула 1

Голямата звезда на Формула 1 Кими Антонели влезе в историята по още един впечатляващ начин. Италианският пилот на Мерцедес спечели Гран при на Италия, въпреки че стартира от 19-о място поради наказание. Италианецът извърши общо 26 изпреварвания, за да грабне победата на "Монца". По този начин Антонели надмина рекорда, поставен от Люис Хамилтън, който направи 25 изпреварвания в спринта и основното състезание в Бразилия през 2021 година.

Антонели създаде забележителна история във Формула 1

Антонели увеличи преднината си в класирането при пилотите на 66 точки пред втория Джордж Ръсел. С десет състезания до края италианецът напълно контролира съдбата на тазгодишния трофей, въпреки че все още има време съперниците му да го настигнат. Съдейки по това, което видяхме на "Монца", тази възможност изглежда все по-малка. Антонели се изкачи до 13-о място до момента на инцидента на Шарл Льоклер в третата обиколка и вече беше на 8-о място при завършването на следващия състезателен тур. 20-годишният пилот изпревари Хамилтън, Оскар Пиастри, Ландо Норис и Пиер Гасли, след което се доближи до втория в класирането Макс Верстапен и лидера в състезанието Джордж Ръсел.

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Антонели си разменяше местата с Ръсел на няколко пъти, докато италианецът не влезе в бокса в 28-а обиколка, като виртуалната кола за безопасност му позволи да навакса загубеното време спрямо съотборника си с по-свежи гуми. Това проправи пътя за едно последно, решаващо изпреварване в 50-ия тур, като Антонели вече беше надминал 24-е изпреварвания, които Хамилтън успя да направи през един от най-запомнящите се уикенди в кариерата си като пилот във Формула 1.

Хамилтън беше изпратен в края на стартовата решетка след спринт-квалификацията, но се изкачи до пето място в самото спринт състезание - в момент, когато този резултат определяше стартовата решетка за Гран при, а не допълнителна квалификационна сесия. След това му беше наложена наказание от пет места назад за превишаване на квотата за двигатели с вътрешно горене (ICE), което означаваше, че стартира от 10-о място в неделната надпревара. Хамилтън бързо се промъкна през колоната и, след дълга и спорна битка с Макс Верстапен, успя да изпревари пилота на Ред Бул за победата.

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