Сурово наказание грози звездите на ЦСКА и Левски след мелето в мача за Суперкупата

Звезди на Левски и ЦСКА ще отнесат сериозно наказание след мача за Суперкупата на България. Първото Вечно дерби за сезона не премина без напрежение. "Сини" и "червени" излязоха в битка за трофей на Националния стадион "Васил Левски". Отборът на Хулио Веласкес се представи по-силно през първото полувреме и се оттегли на почивката с гол аванс. Ситуацията на терена се промени напълно през втората част, като "армейците" поеха инициативата и вкараха три гола във вратата на Светослав Вуцов. В този момент емоциите взеха връх.

Наказание за Димитров и Ебонг

В края на мача напрежението достигна своя връх и се стигна до спречкване на терена между играчи на двата тима. В резултат на това капитанът на "сините" Кристиан Димитров и звездата на "червени" Макс Ебонг бяха изгонени с червен картон. Защитникът на Левски удари с ръка Анджело Мартино при едно единоборство, което създаде меле, при което пък халфът на "червените" удари Хуан Переа. С човек по-малко на терена двата тима си отбелязаха по още един гол за крайната победа на ЦСКА с 4:2.

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Двамата ще пропуснат минимум два мача

Сега стана ясно, че Димитров и Ебонг са подложени на сериозно наказание. Двамата ще бъдат отстранени от игра за минимум две срещи. Правилникът гласи, че играч подлежи на два мача наказание при удар или опит за удар с ръка или крак при игрова ситуация. При същата ситуация, но при спряна игра, даденият футболист ще пропусне три срещи. Това означава, че капитанът на Левски ще пропусне двубоите с Ботев Враца и Лудогорец, а звездата на ЦСКА няма да вземе участие в срещите с Арда и Локомотив София.

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