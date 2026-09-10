Левски иска ново отлагане - този път на дербито с Лудогорец

Ръководството на Левски ще поиска отлагане на домакинството срещу Лудогорец от 10-ия кръг на efbet Лига, съобщава Sportal.bg. Двубоят е насрочен за 20 септември от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов", но "сините" възнамеряват да се възползват от регламента на БФС за отлагане на един шампионатен мач при участие в основната фаза на европейските клубни турнири.

Левски си отдъхва преди да влезе в натоварения европейски ритъм

Причината е натоварената програма на шампионите. Левски е изиграл 17 мача за 64 дни, включително осем двубоя в квалификациите на Шампионската лига, осем срещи от първенството и финала за Суперкупата, загубен с 2:4 от ЦСКА.

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Още по-сериозно е натоварването предвид начина, по който "сините" стигнаха до основната фаза на европейски турнир. Тимът на Хулио Веласкес отстрани последователно три шампиона - Борац, Университатя Крайова и Кайрат, преди да отпадне от АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига.

Левски вече веднъж се възползва от възможността за отлагане през квалификационната си кампания. Домакинството на Славия беше преместено от 15 август за 2 септември, а "сините" спечелиха с 2:1.

На 17 септември Левски приема Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. След това предстои пауза за националните отбори, а следващият шампионатен двубой на "сините" по програма е гостуването на Черно море на 10 октомври.

Левски в момента е лидер в първенството с 24 точки след осем кръга, докато Лудогорец е втори с 20.

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