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"Детинско и жалко": Легенда на Франция разсипа от критики Килиан Мбапе

10 септември 2026, 12:40 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Детинско и жалко": Легенда на Франция разсипа от критики Килиан Мбапе

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе отнесе сериозни критики от световния шампион с Франция Кристоф Дюгари след широко коментираните му изказвания относно "Златната топка". С един месец до тазгодишната церемония по връчването на най-престижната индивидуална награда, Мбапе смята, че тази година може да се окаже добра за него. През миналия сезон той отбеляза 42 гола в 44 мача за "кралете" и наскоро изрази увереност, че може да се окаже победител.

Мбапе е уверен, че може да спечели "Златната топка"

"Мисля, че когато играеш за Реал Мадрид, най-добрия клуб в света, хората те свързват с тази награда", каза Мбапе по време на пресконференцията си преди старта на Реал в Шампионска лига. "Много хора говорят за мен и за "Златната топка". Разбира се, аз написах история в най-важното състезание. Може би това е добра година за мен, но хората могат да гласуват според собственото си мнение. Винаги смятам, че съм най-добрият, но всеки има собствено мнение. Може би хората мислят по различен начин. Не мисля, че това е дискусия, която трябва да водим."

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Килиан Мбапе

Дюгари разкритикува Мбапе

В отделно интервю за "France Football" Мбапе заяви, че има усещането, че може да спечели наградата тази година и би гласувал за себе си. Коментарите му не се харесаха на легендата на Франция - Кристоф Дюгари. Той определи държанието на 27-годишния нападател като детинско и жалко: "Да искаш публично такава индивидуална награда, ми се струва детинско и жалко. Няма нищо велико в това да я искаш, особено като капитан на националния си отбор. Футболът става все по-егоистичен и това твърде често ме отвращава. Вместо да говориш за себе си и за индивидуални награди, трябва да говориш за отбора, за споделянето на успеха и за трофеите, които не си спечелил, но си искал да спечелиш заедно с отбора."

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Реал Мадрид Златна топка Килиан Мбапе Кристоф Дюгари
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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