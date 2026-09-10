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Бивш шеф на ЦСКА заговори за завръщане на Христо Янев на "Армията"

10 септември 2026, 11:20 часа 754 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Бивш шеф на ЦСКА заговори за завръщане на Христо Янев на "Армията"

Бившият директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира бъдещето на Христо Янев и мястото му в историята на клуба. Както е известно, родният специалист напуска Борисовата градина, след като ден преди финала за Суперкупата на България подаде оставка. Той все пак изведе "армейците" до триумф над Левски в последния си мач начело и бе носен на ръце от отбора на фона на скандиранията от публиката.

Орманджиев коментира напускането на Христо Янев

Орманджиев даде специално интервю пред Sportal.bg., в което призна, че случващото се в клуба е много странно. След това той отчете успехите на "армейците" под ръководството на Христо Янев и коментира възможността някой ден родният специалист да се завърне в Борисовата градина. Припомняме, че по време на първия си престой начело Янев изведе тима до триумф с Купата на България. Той повтори този успех през миналия сезон, а сега добави още една Суперкупа във витрината на ЦСКА.

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Стоян Орманджиев

Ето какво каза Орманджиев:

"Виждам една ситуация, която много рядко се вижда в световния футбол. Треньор, който е напуснал, да бъде носен на ръце и да се вика неговото име. Ицо Янев спечели трофеи с ЦСКА и това завинаги ще остане в неговата визитка. Той и неговият щаб могат да си тръгнат с високо вдигната глава. Вратите за Христо Янев винаги ще бъдат отворени. Според мен не само след този мач, а като цяло - един ден отново да се върне в ЦСКА. Нарежда се до други големи имена от гледна точка на спечелените трофеи", каза още Орманджиев.

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ЦСКА Христо Янев Стоян Орманджиев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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