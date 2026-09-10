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Ужасен инцидент помрачи триумфа на ЦСКА - обвиниха фен на Левски (СНИМКА)

10 септември 2026, 9:39 часа 921 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ужасен инцидент помрачи триумфа на ЦСКА - обвиниха фен на Левски (СНИМКА)

Отборът на ЦСКА победи Левски в първото Вечно дерби за сезона и вдигна Суперкупата на България. "Армейците" надделяха с 4:2 на Нациоаналния стадион "Васил Левски". Те изоставаха с един гол на почивката, но показаха съвсем различна игра през второто полувреме и стигнаха до феноменален пълен обрат. Двубоят, типично за мач с подобен заряд, не премина без напрежение както на терена, така и извън него. 

Удариха член на ЦСКА със стъклена бутилка в главата

В края на мача напрежението достигна своя връх и се стигна до спречкване на терена между играчи на двата тима. В резултат на това капитанът на "сините" Кристиан Димитров и звездата на "червени" Макс Ебонг бяха изгонени с червен картон. След края на мача стана ясно, че се е стигнало до друг инцидент. По време на двубоя пресаташето на ЦСКА - Виктор Игнатов, е бил ударен със стъклена бутилка от бира в главата. Инцидентът с бившия спортен журналист се е случил до тунела на Националния стадион "Васил Левски". На Игнатов е била оказана своевременно медицинска помощ.

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От ЦСКА все още не са коментирали ситуацията. Според информация на повечето групи, Игнатов е бил уцелен от фен на Левски. След края на финала на пистата пред сектор "А" имаше доста бутилки от вода, както и такива от твърд алкохол.

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ЦСКА Левски Суперкупа на България
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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