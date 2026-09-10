"Болката е голяма": Валери Божинов поздрави ЦСКА и отправи апел към "сините" фенове

Бившият играч на Левски Валери Божинов говори след поражението на "сините" във финала за Суперкупата на България. Отборът на Хулио Веласкес загуби с 2:4 от вечния съперник ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Шампионите изиграха по-добро първо полувреме и се оттеглиха на почивката с гол аванс, но бяха напълно обезличени през втората част и допуснаха пълен обрат. При първите две попадения на "армейците" останаха съмнения, въпреки намесата на ВАР.

Божинов: Имам забележки към съдийството

Божинов не скри болката от поражението, но все пак успокои "синята" общност: "Първо искам да апелирам футболистите на Левски - има такива мачове и такива звучни шамари. По-добре днес, отколкото по-нататък. Неприятно е да загубиш срещу ЦСКА. Суперкупата също е приоритет, като всяка друга купа. По-добре днес, защото идва мач с Ботев Враца, РБ Залцбург, после Лудогорец. Тук ролята на Хулио Веласкес е от много голямо значение. Това е футболът. Несправедлив е в много моменти. Понякога играеш добре - губиш. Играеш зле - печелиш. Това е част от играта и футбола. Трябва да поздравим ЦСКА."

ОЩЕ: Ужасен инцидент помрачи триумфа на ЦСКА - обвиниха фен на Левски (СНИМКА)

След това емблемата на "сините" изрази недоволството си от работата на ВАР и Никола Попов: "Имам някакви съмнения, не искам да говоря за съдийството, имам забележки към Никола Попов и ВАР. Знам някои неща, и те знаят. Някои неща от ВАР можеше да бъдат взети с по-добра преценка. Горе главите! Утре има следващ мач. Левски е това, което показа днес публиката. Това не трябва да бъде зачеркнато. Това, което направи Левски, е нещо велико. Това е един шамар, който ще бъде в плюс за следващите мачове."

Божинов с призив към "сините" фенове

"Болката е голяма, защото играеш срещу ЦСКА, вечния съперник. Това е големият проблем", продължи Божинов, но все пак отбеляза: "По-добре днес, отколкото във Враца, или с Лудогорец, или Залцбург. Днес мачът не е за точки, а за купа. Но това е футболът. Излиза се така - утре е нов ден - тренировки, мачове, работа, анализ. Отиваме във Враца да победим. Аз съм играл в такива мачове – идва ти звучен шамар, неприятен момент, не си вярвал, че може да се случи. Преспиваш, прибираш се, работиш, отдаден си, отиваш във Враца - побеждаваш, почиваш. Апелирам към нашите фенове, почват пакетните карти за Лига Европа - да напълним в синьо. Само така, това е! Един мач не трябва да променя амбицията за нов успех, нова титла, нови възходи, нови евровечери."

ОЩЕ: Шеф в Левски призна за нещо невиждано при Веласкес