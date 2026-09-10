Александрина Пендачанска и Константин Вълков оглавиха инициативния комитет на Гюров и Кандев, още над 200 души влизат в състава

Оперната прима Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков бяха избрани за съпредседатели на инициативния комитет (ИК), който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври.

В структурата влизат 200 души, сред които творци, писатели, учени и университетски преподаватели. Пулмологът проф. Коста Костов и експертът по право Христо Христев също ще бъдат част от комитета. На брифинг преди началото на учредяването на ИК двамата подчертаха, че в състава няма политически фигури или лица от партийни ръководства.

Иначе бившият служебен премиер и бившият главен секретар на МВР официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни в Гоце Делчев. Те представиха кандидатурата си като независим проект, който поставя акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда.

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Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че формацията ще бъде съставена от граждани, а не от политическа централа. "Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим", заяви той при първоначалното представяне на проекта. Гюров изтъкна своя опит във финансите, икономиката и науката. От своя страна, кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев акцентира върху експертизата си в правото и сигурността, предлагайки "проект на богата и съвременна България".

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