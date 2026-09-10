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ЦСКА изпревари Левски по трофеи след разгромния обрат за Суперкупата

10 септември 2026, 15:21 часа 1543 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА изпревари Левски по трофеи след разгромния обрат за Суперкупата

ЦСКА отново излезе едни гърди пред вечния си съперник Левски по най-любопитната статистика извън терена - общия брой спечелени трофеи. След впечатляващия обрат от 0:1 до 4:2 във финала за Суперкупата на България "червените" добавиха петото си отличие от турнира и вече имат 58 трофея, докато "сините" остават с 57. 

Как изглежда вечната битка на база спечелени трофеи?

Триумфът е още по-ценен за ЦСКА, тъй като дойде именно срещу Левски и то след впечатляващ обрат. Шампионите водеха с 1:0 на почивката след гола на Сержиньо, но през второто полувреме "армейците" реализираха четири попадения – Жоел Цварц се разписа два пъти, Стефано Сенси бе точен от дузпа, а Алдаир си отбеляза автогол. Евертон Бала оформи крайното 2:4 в добавеното време.

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Левски - ЦСКА

ЦСКА вече разполага с 31 шампионски титли, 22 Купи на България и 5 Суперкупи, което оформя общо 58 национални отличия. Левски е с 27 шампионски титли, 27 Купи на България и 3 Суперкупи - общо 57 трофея. Така "сините" имат повече Купи, но изостават с четири титли и две Суперкупи.

Третият клуб в тази своеобразна класация е Лудогорец. Разградчани са с 27 отличия - 14 шампионски титли, 4 Купи на България и 9 Суперкупи. Само в рамките на последните години обаче "орлите" сериозно съкратиха дистанцията до столичните грандове.

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ЦСКА Левски Суперкупа на България Вечно дерби
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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