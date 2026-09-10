Освен на Христо Янев: ЦСКА търси заместник и на Валентин Илиев?

Промените в ЦСКА продължават с бесни темпове. Както е известно, преди дни старши треньорът на отбора Христо Янев подаде оставка. Той обяви новината ден преди мача за Суперкупата на България между "армейците" и Левски. Решението на родния специалист идва след вълната от критики, които понесе през последните седмици. Янев заяви, че обидите и атаките по негов адрес са преминали границата и каза, че тези, които са го изгонили, не са истински фенове на ЦСКА.

ЦСКА може да смени и Валентин Илиев

Сега ръководството работи активно по търсенето на нов треньор. Според информация на "Тема Спорт", обаче, това не е единствената позиция, на която търсят заместник. Местното издание съобщава, че в Борисовата градина правят сондажи и за привличането на нов спортен директор от чужбина. В момента на поста е Валентин Илиев, който бе назначен преди няколко месеца. Бившият защитник на "армейците" бе повишен от треньор на дубъла до спортен директор.

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Не е изключена възможността Валентин Илиев да застане временно на треньорския пост до паузата за националните отбори, а след това да застъпи чужденец. При ангажирането на спортен директор от чужбина Илиев пък най-вероятно ще бъде върнат в дубъла, който води до лятото. Очаква се в следващите часове да стане ясно кой ще води ЦСКА в мача с Арда в събота, 12 септември. В Борисовата градина обсъждат няколко чуждестранни имена, както и варианти от родния елит.

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