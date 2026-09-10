"Атанас Бостанджиев ще построи по-голям стадион на Левски от този на ЦСКА"

Бившият собственик на Левски Тодор Батков направи много интересно предположение за новия стадион на "сините". Както е известно, с идването на новия собственик Атанас Бостанджиев голямата мечта за нов дом на отбора започва да се осъществява стъпка по стъпка. Батков пък вярва, че "сините" ще имат по-голям стадион от този на ЦСКА. Новата "Българска Армия", която ще бъде отворена до броени седмици, ще бъде с капацитет от 18 540 места.

Тодор Батков очаква поне 5 победи в Лига Европа

Батков говори пред медиите преди началото на сблъсъка между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Бившият бос на "сините" отчете доброто представяне на отбора на Хулио Веласкес през този сезон и изрази надежда за участието на тима в Лига Европа. Впоследствие шампионите се пропукаха и допуснаха поражение с 2:4: "Отборът върви много добре, водим в първенството с пълен актив. Очаквам в Европа поне с петима от опонентите в групата да играем така, че да ги победим, преодолими са. Играли сме в Залцбург, макар че тогава те бяха с друго име, тогава се хвърляха много пари в Ред Бул. Марсилия сме ги побеждавали."

ОЩЕ: Шеф в Левски призна за нещо невиждано при Веласкес

След това Батков разкри, че ще присъства на предстоящото Общо събрание на клуба, което ще се проведе на 14 септември: "Ще присъствам, дори и за кадем само. Имам още някоя и друга акция. Бостанджиев е сериозен човек и относно стадиона смятам, че ще построи по-голям от този на ЦСКА."

ОЩЕ: "Болката е голяма": Валери Божинов поздрави ЦСКА и отправи апел към "сините" фенове