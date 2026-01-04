ЦСКА почете легендарния Димитър Пенев с огромен жест, но феновете искат дори повече

Българският футболен гранд ЦСКА взе решение да почете легендарния Димитър Пенев, като кръсти детско-юношеската си школа на негово име. От "Армията" съобщиха, че бъдещата академия на ЦСКА, която предстои да бъде изградена, ще се казва "Димитър Пенев". По този начин от клуба смятат, че ще отдаде нужната почит към приноса на Пенев към историята на ЦСКА, а и на българския футбол.

Детско-юношеската школа на ЦСКА ще се казва "Димитър Пенев"

ЦСКА аргументира решението си с няколко изречения в социалните мрежи, а в коментарите се забеляза, че феновете на "червените" искат дори още по-голям жест към Пенев. Още в събота мнозина написаха, че ЦСКА трябва да помисли дали да не кръсти новия стадион "Българска армия" на името на Димитър Пенев, или поне една от трибуните на стадиона.

Ето какво гласи позицията на ЦСКА:

"Армейци,

Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни. Димитър Пенев бе такъв – символ на армейския дух, манталитет на победител и на непреходните ценности, които ЦСКА отстоява вече близо 8 десетилетия.

В знак на преклонение пред неговия принос към институцията ЦСКА, клубът взе официално решение бъдещата детско-юношеска Академия на клуба да носи името „Димитър Пенев“.

Причината е ясна – става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант. Без преувеличение, именно той е фигурата, която даде път на най-великото поколение на българския футбол, в това число и на някои от най-легендарните футболисти на ЦСКА.

Решението ни е заредено със символ, но и обещание – точно на това място ще се раждат бъдещите ни шампиони. Академия ЦСКА е в процес на проектиране и изграждане, но много скоро ще стане реалност и ще даде шанс на нашите деца да реализират в най-пълна степен своите умения, талант и мечти.

Вярваме, че именно заветът на най-великия български футболен Стратег, ще е необходимата мотивация за бъдещите ни поколения да преследват върховете на българския и световния футбол.

Името Димитър Пенев завинаги ще остане международен стандарт за създаване на футболни таланти, но и за истински личности!"

