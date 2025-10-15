ЦСКА праща свой човек да гледа играчи в Лига 2, „червените“ с нова офанзива за френски плеймейкър

Ръководството на ЦСКА ще изпрати свой човек във Франция, за да търси футболисти за зимната селекция на „червените“. Той ще е натоварен със задачата да намери качествени играчи като ще гледа предимно състезатели от второто ниво на местния футбол – Лига 2. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите в ЦСКА работят здраво, за да опитат да завършат зимната селекция на 90 процента още преди тимът да замине за подготвителен лагер в средата на януари.

ЦСКА ще опита да привлече Енцо Бардели

От ЦСКА също така не са се отказали от една от основните си трансферни цели през изминалото лято. Става въпрос за 24-годишния офанзивен полузащитник Енцо Бардели. Плеймейкърът е собственост на тима на Дюнкерк, който се подвизава именно във френската Лига 2. „Армейците“ опитаха да го вземат преди началото на сезона като изпратиха няколко оферти за правата му, но те бяха отхвърлени от ръководството на втородивизионния клуб и Бардели остана в отбора.

🔄 Malgré l’intérêt très prononcé de l’ASSE pour Enzo Bardeli, Dunkerque souhaiterait conserver leur joueur.



Договорът на креативния халф с Дюнкерк изтича

Сега обаче ръководството на ЦСКА има надежда, че ще може да привлече Енцо Бардели. Договорът на 24-годишният плеймейкър изтича след края на настоящия сезон като за момента няма изгледи, че той иска да го преподпише. Това означава, че от 1 януари той може да преговаря с всеки един друг клуб, където да премине без пари, когато споразумението му с Дюнкерк изтече. „Армейците“ искат да се възползват от тази ситуация и да вземат креативния полузащитник срещу скромна сума.

