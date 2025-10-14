Левски, ЦСКА и Лудогорец влизат в битка за новата звезда на българския футбол

Българският футбол има нова звезда, а родните грандове вече са по петите му. От началото на сезона едно име се откроява силно във втория ешелон. Става въпрос за Лео Пимента. Крилото на втородивизионния Вихрен Сандански стартира кампанията по много силен начин и веднага привлече интереса на клубове от Първа лига. Според информация на "Мач Телеграф" Левски, Лудогорец и ЦСКА проявяват интерес към услугите му.

Клубове от Първа лига на опашка за звезда от Втора лига

До този момент Лео Пимента има 5 гола и 1 асистенция във Втора лига. Две от попаденията му пък бяха с цената на 6 точки. Освен това бразилецът е на 25 години и има накъде да се развива. Изявите му не останаха незабелязани от елитните грандове, които пратили емисари да следят представянето му. В информацията се сочи още, че няколко клуба са отправили запитвания до Вихрен за цената му. Говори се, че президентът на клуба Коко Динев едва ли би пуснал играч под 250 000 лева.

С нарастващия интерес към Пимента президентът на Вихрен Сандански затвърждава репутацията си на човек, който има нюх към чужденците. Едни от най-големите му открития са Гарра Дембеле, Базил де Карвальо, Маркиньос, Удоджи и Серджиньо. Неговата тайна е, че се допитва до свои бивши играчи за футболисти, които могат да бъдат в полза на отбора.

