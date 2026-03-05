ЦСКА прати ненужен в дубъла – дните му при „армейците“ са преброени

ЦСКА е много близо до раздялата с още един футболист, който не попада в сметките на треньора Христо Янев. Става въпрос за норвежкия полузащитник Улаус Скаршем. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. 27-годишният халф е бил изпратен в дублиращия отбор на „армейците“, което е сигурен знак, че дните му при „червените“ са преброени и той много скоро ще си събере багажа.

Скаршем не е играл от декември 2025-та

За последно Улаус Скаршем игра за ЦСКА на 13 декември 2025 година, когато „червените“ победиха Локомотив София с 2:1 в двубой от 1/8-финалите на турнира за Купата на България. От тогава той няма нито една записана минута на терена, а също така не попада и в групата за мачовете на „армейците“. Затова и ръководството на клуба води преговори с него за разтрогване на договора му. Очаква се това да се случи до края на месеца.

Халфът има 61 мача за ЦСКА

Улаус Скаршем пристигна в ЦСКА в началото на февруари 2024 година от норвежкия Розенборг. Тогава „армейците“ броиха около 500 хиляди евро за правата на полузащитника. До момента халфът има на сметката си общо 61 двубоя за „червените“ във всички турнири. В тях той се е отличил с пет попадения, а също така е направил и 9 асистенции. Скаршем има договор с българския гранд до лятото на 2027-ма.

