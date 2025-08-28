ЦСКА реши какво да прави с недолюбван от Сектор Г

Ръководството на ЦСКА е взело решение какво да прави с един от футболистите на тима, който е недолюбван от „червените“ фенове. Става въпрос за 26-годишния десен краен защитник Иван Турицов. Както е известно, той си навлече гнева на ултрасите с прословутата изпусната дузпа срещу ЦСКА 1948 в края на сезон 2022/23, както и с изцепката си няколко месеца по-късно, когато се скара с привърженици на тима след загубата от Сепси от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Иван Турицов не попада в сметките на Керкез

В последните години Иван Турицов загуби титулярното си място в ЦСКА и в момента има периферна роля в тима. Въпреки това той получава доста сериозно месечно възнаграждение, което му е гарантирано от новия договор, който подписа през лятото на 2024-та. Новият треньор на „армейците“ Душан Керкез обаче няма намерение да разчита на българския национал и поради тази причина в последните седмици шефовете на клуба се чудеха какво да правят с бранителя.

Десният бек най-вероятно ще бъде даден под наем

Според информации на колегите от „Тема спорт“ ръководните фактори в ЦСКА са започнали да търсят нов отбор на Иван Турицов, в който той да продължи кариерата си като преотстъпен. Ако това не се случи, то шефовете ще опитат да разтрогнат договора му по взаимно съгласие. Все още обаче не е ясно дали защитникът ще се съгласи да си тръгне по този начин, тъй като това означава да се откаже от всички заплати, които има да получава до края на контракта си.

