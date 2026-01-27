ЦСКА се готви за раздяла с Джеймс Ето'о? „Армейците“ поставиха цена на звездата!

Ръководството на ЦСКА се готви за евентуална раздяла с един от основните футболисти в състава на Христо Янев – Джеймс Ето'о. Камерунецът има договор с „армейците“ до края на настоящия сезон. В него има опция за удължаването му с още една година, но това ще се случи, само ако и двете страни искат да активират въпросната клауза. Ако не бъде постигнато съгласие между играча и шефовете на „червените“, то той ще може да подсили друг тим през лятото, където да премине без трансферна сума.

Заради ситуацията с договора на Ето'о към полузащитника има сериозен интерес от няколко отбора от чужбина. Затова и ръководството на ЦСКА е поставило цена на камерунеца. Тя е 3 милиона евро. Именно срещу тази сума „червените“ са готови да пуснат халфа в друг отбор още тази зима. Това съобщиха колегите от „24 часа“. Шефовете на „армейците“ са категорични, че няма да продадат Ето'о на безценица дори и договорът му да изтича. Наскоро родният гранд е отхвърлил една оферта за правата на своя ас.

„Армейците“ не са загубили надежда, че халфът ще остане в клуба

Все пак от ЦСКА не са загубили надежда, че Джеймс Ето'о ще продължи да носи „червената“ фланелка. Той вече е получил предложение за нов договор, като в момента го обмисля. Новият контракт ще му гарантира по-високо месечно възнаграждение, а също така в него няма да има клауза, която да поставя клуба в ситуацията, в която се намира в момента със споразумението на звездата.

