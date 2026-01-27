ЦСКА завърши лагера в Турция с победа, но все още е далеч от истината

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

ЦСКА се прибра онзи ден в България, след като прекара последните две седмици в турския курорт Анталия, където момчетата на Христо Янев бяха на подготвителен лагер. „Червените“ изиграха общо четири контроли в югоизточната ни съседка като записаха една победа, едно равенство и две поражения. Единственият успех на „армейците“ дойде в последната проверка, когато се наложиха над южнокорейския Гангуон с 5:2. Преди това родният гранд отстъпи пред полския Корона Киелце (0:2) и чешкия Млада Болеслав (1:2) и завъртя хикс 0:0 с лидера в Украйна – ЛНЗ Черкаси.

Подготовката на ЦСКА

Реално погледнато нито един от тези мачове не може да даде отговор на въпроса: „Готов ли е ЦСКА за пролетния дял от шампионата?“. И това е напълно разбираемо. Все пак „червените“ играха контроли в Турция, а както всички знаем – резултатите в тези мачове не са важни. Това обясни на няколко пъти и треньорът на „армейците“ Христо Янев.

Младият специалист бе категоричен, че най-важното за неговите футболисти е да натрупат игрови ритъм след празниците, всеки един играч да получи равен брой минути на терена, както и да се адаптират новите към ЦСКА и изискванията в отбора.

До голяма степен треньорският щаб изпълни целите, които си бе поставил. Христо Янев даде равно време на всеки един играч, дори и да не попада в плановете му. Каквато, например, бе ситуацията с Кевин Додай. Наставникът на „армейците“ обаче следва плътно своята програма и не ощети нито един състезател, а това е важно за атмосферата в съблекалнята.

Контролите в Турция показаха, че „червените“ има върху какво да работят

Струва ми се обаче, че ЦСКА все още е далеч от истината. В първите две контроли в Турция, срещу Корона Киелце и Млада Болеслав, „армейците“ бяха доста хаотични и не създадоха достатъчно положения пред съперниковите врати, а оттам дойде липсата на попадения и загубите. В отбрана пък бяха допуснати неточности, които със сигурност трябва да бъдат изчистени преди подновяването на първенството.

В проверката срещу Черкаси ЦСКА най-накрая показа по-добро лице. „Червените“ бяха безупречни в защита – нещо, което свикнахме да виждаме, откакто Христо Янев се завърна в клуба. В нападение отново не създадоха кой знае колко положения, но може би това е била и идеята на наставника – да види как тимът му се брани, когато е поставен под напрежение. Въпреки това много специалисти изказаха притесненията си, че „армейците“ не създават достатъчно положения, а това може да се отрази много негативно на отбора в първенството.

Последната проверка на ЦСКА бе най-зрелищна. „Червените“ отбелязаха 5 гола в срещата с Гангуон, но пък и допуснаха два. Въпреки това родният тим показа, че има достатъчно класни футболисти, които могат да бележат. Най-добро впечатление направи Мохамед Брахими, който през есента дори бе нарочен за гонене и пратен в дубъла, но успя да спечели отново доверието на Христо Янев и като че ли може да продължи да носи екипа на „армейците“.

„Армейците“ ще се сблъскат с тежки терени и отбори, които играят „на кръв“

Защо обаче си мисля, че ЦСКА все още е далеч от истината? Причината е, че тимът се изправи срещу стабилни съперници в Турция, но тези мачове по никакъв начин не кореспондират с родната футболна действителност. Действителност, която видяхме в предпоследния двубой на „червените“ за годината срещу Черно море, когато столичани се сблъскаха с трагичния терен на стадион „Тича“, където отстъпиха с 0:2.

У нас отборите, които играят срещу ЦСКА, Левски и Лудогорец, го правят на „кръв“ - нещо, което няма как да се случи в контрола. Също така по това време на годината терените в топла Турция са в доста по-добро състояние от тези, на които ще трябва да играят „армейците“ поне до края на март. Не трябва да забравяме и че трима от шестимата нови в тима за първи път в живота си ще играят в България и тепърва ще трябва да свикват с условията в страната.

Първият официален мач на ЦСКА е на 6 февруари

Добрата новина е, че на ЦСКА им предстои една последна контрола преди подновяването на сезона. На 31 януари „червените“ ще срещнат лидера във Втора лига Дунав Русе. Именно този мач ще покаже доколко новите са се адаптирали към българския гранд и българския футбол. Всички привърженици на ЦСКА се надяваме те да са напълно готови за пролетта, но смятам, че Христо Янев е наясно с всички възможни перипетии и е предвидил проблемите, с които отборът му може да се сблъска.

Вторият дял на първенството започва за ЦСКА с домакинство на Арда Кърджали. След това „червените“ имат още няколко двубоя в София, а това със сигурност ще им бъде от полза. Каквото и да си говорим обаче, едно е ясно - „армейците“ трябва задължително да играят в Европа през следващата кампания. А дали ще успеят да го сторят, предстои да видим.

Автор: Бойко Димитров

