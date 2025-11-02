ЦСКА се измъчи срещу новак дни преди Вечното дерби! Две дузпи спасиха серията на Христо Янев

ЦСКА продължава серията си без загуба под ръководството на Христо Янев. "Армейците" записаха пореден успех с 3:1 срещу Монтана в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Първото полувреме премина под тотална доминация на домакините на Националния стадион "Васил Левски", но те не се възползваха оптимално от нея. Въпреки това "червение" успяха да поведат в резултата и да опазят преднината си до самия край. Победата позволи на ЦСКА да се настанят в Топ 6 на класирането с 19 точки - само на 4 от четвъртия Лудогорец и петия Черно море.

Трудна победа за ЦСКА срещу Монтана преди Вечното дерби

Домакините започнаха по-активно и можеха да излязат напред в резултата след само секунди игра. Илиян Илиев изведе Леандро Годой на отлична позиция, но последвалият му удар бе право в ръцете на стража на Монтана. Последва ново напрежение пред вратата на Васил Симеонов. Петко Панайотов центрира от корнер на първа греда, където намери Лумард Делова, а той отклони с глава. Топката летеше към мрежата, но Илиас Илиадис успя да изчисти от голлинията. В следващите минути Йоанис Питас и Джеймс Ето'о пропуснаха по две възможности да открият резултата.

Натискът в "червено" продължи и логично ЦСКА първи стигна до попадение. Защитата на Монтана не се прави добре след центриране на Петко Панайотов от корнер и топката се озова в Бруно Жордао. Той се освободи и прати топката в мрежата на Васил Симеонов в 12-а минута за 1:0. Последваха още ситуации за "армейците", които обаче не затрудниха стража на гостите. ЦСКА отправи пореден удар в 29-ата минута чрез Етоо, а Симеонов улови. Четири минути по-късно Жордао дриблира в наказателното поле на гостите и шутира от малък ъгъл в ръцете на вратаря.

Монтана шокира "червените"

И когато не се виждаше как футболистите на Монтана могат да измъкнат нещо от този мач, те стигнаха до изравнителното попадение. Това се случи в 35-ата минута, когато Филип Ежике надскочи бранителите в "червено" след центриране и с глава изравни резултата. Тимът на Христо Янев не се забави с реакцията и съвсем скоро си върна преднината. Седем минути след гола на Ежике съдията отсъди дузпа в полза на ЦСКА, след като Антон Тунгаров извърши грубо нарушение срещу Кошмара. След като преразгледа ситуацията, реферът посочи бялата точка, а Леандро Годой бе безгрешен при изпълнението си, за да оформи 2:1 преди почивката.

Скромен ЦСКА през второто полувреме

Втората част започна с поредна ситуация в полза на домакините, но удар на Делова не намери границите на вратата. В 53-а минута Джеймс Ето'о изправи косите на Христо Янев с груба грешка, която позволи на Ежике да се отскубне и застраши вратата ма Фьодор Лапоухов. Голмайсторът на "сините" надбяга бранителите в "червено" и излезе очи в очи с вратаря на ЦСКА, но в крайна сметка не успя да отправи удар, падайки на земята. Малко след това Лапоухов изби нов опит на гостите, а секунди след това гредата спаси "армейците" от нов изравнителен гол.

От началото на втората част се видя, че темпото на ЦСКА падна, като тимът на Христо Янев изглеждаше сякаш иска да съхрани минималната си преднина, отколкото да търси трето попадение. Малко след гредата "сините" създадоха поредна опасна ситуация, но топката бе твърде дълга за Борис Димитров. Срещата продължи при равностойна игра на двата тима, но по всичко изглеждаше, че "червените" доиграват мача. Въпреки че смъкнаха оборотите, те все пак стигнаха до трети гол, който да сложи край на спора. В заключителните секунди на мача тимът на Христо Янев получи още един шанс да изпълни дузпа, след като Саломон Джеймс избута Годой в гръб. Кошмара отново застана зад топката и оформи крайното 3:1 от бялата точка. За ЦСКА предстои среща с Левски в следващия кръг от шампионата, докато отборът на Монтана, който е 13-и, ще гостува на Славия.

