Юноша на Левски донесе ценен успех на Славия! "Белите" дишат във врата на ЦСКА

01 ноември 2025, 19:30 часа 190 прочитания 0 коментара
Отборът на Славия записа първата си победа като гост от началото на сезона. "Белите" спечелиха с 1:0 при визитата си на Септември София в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата бе отбелязано от юношата на Левски Илиян Стефанов. Това се случи 20 минути преди изтичането на редовното време. По този начин "белите" се изкачиха до деветата позиция в класирането и вече имат 15 точки, на една зад ЦСКА, докато "септемврийци" остават на предпоследното 15-о място с равен борй точки (11) с 14-ия Ботев.

Очаквайте подробности!

 

Септември София - Славия

Дария Александрова
