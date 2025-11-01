Юноша на Левски донесе ценен успех на Славия! "Белите" дишат във врата на ЦСКА

Отборът на Славия записа първата си победа като гост от началото на сезона. "Белите" спечелиха с 1:0 при визитата си на Септември София в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата бе отбелязано от юношата на Левски Илиян Стефанов. Това се случи 20 минути преди изтичането на редовното време. По този начин "белите" се изкачиха до деветата позиция в класирането и вече имат 15 точки, на една зад ЦСКА, докато "септемврийци" остават на предпоследното 15-о място с равен борй точки (11) с 14-ия Ботев.

Славияя записа първа победа като гост от началото на сезона

Очаквайте подробности!

ОЩЕ от 14-ия кръг на Първа лига: Огромен скандал в Пловдив! Прекратиха дербито, след като фен уцели играч на Ботев с бутилка в главата

ОЩЕ от 14-ия кръг на Първа лига: Последният в Първа лига надви тим от топ 8 и прекъсна кошмарна серия