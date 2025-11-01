Любопитно:

Огромен скандал в Пловдив! Прекратиха дербито, след като фен уцели играч на Ботев с бутилка в главата

Огромен скандал и позор за българския футбол! Пловдивското дерби от 14-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив и Ботев бе прекратено след абсурдна проява от страна на феновете на "смърфовете". Двата тима играеха при резултат 1:1 на стадион "Локомотив", когато в 40-а минута привърженици на домакините уцелиха вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов с бутилка в главата. Срещата бе временно прекъсната, а след това съдията сложи край, след като стражът не пожела да доиграе срещата.

Инцидентът се случи в 40-ата минута при резултат 1:1. Стражът на "жълто-черните" вървеше към вратата си, за да върне топката в игра, след като излезе в аут. В този момент една бутилка с вода полетя към него и го удари по главата. Наумов се свлече на земята, а емблемата на Локомотив - Димитър Илиев, се втурна към трибуна "Бесика", за да внесе здрав разум сред феновете. Това принуди главния съдия Драгомир Драганов да спре срещата и да проведе разговор с делегата на двубоя, изпълнителния директор на Локомотив Тома Цилев и финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов. След над 20 минути, в които мачът бе спрян и последваха консултации, Драганов официално прекрати срещата.

Преди мачът да бъде спрян се играеше интересен мач на "Лаута". В 15-а минута "канарчетата" излязоха напред в резултата, след като съдията отсъди дузпа в тяхна полза. След удар на Самуел Калу топката срещна ръката на Русков и арбитърът веднага посочи бялата точка. Тодор Неделев се зае с изпълнението и с премерен изстрел в долния десен ъгъл изведе Ботев напред. Малко след това Калу можеше да удвои резултата, но ударът му попадна в ръцете на стража на Локо. В 35-а минута падна и изравнителното попадение. Умарбаев насочи прецизно от фаул от около 20 метра, топката се отби в гредата, но Хуан Переа бе на точното място, за да добави в опразнената врата за 1:1. Все още не е ясно дали Ботев ще бъде признат за победител.

