Христо Янев развъртя метлата - изгони един от хората на Душан Керкез от ЦСКА

27 септември 2025, 20:03 часа 411 прочитания 0 коментара
Христо Янев взе първото си важно решение като наставник на ЦСКА. Както е известно, преди дни ръководството на "армейците" назначи родния специалист като заместник на Душан Керкез. До раздяла с босненеца, който пое отбора през лятото, се стигна, след като под негово ръководство тимът записа най-лошия си старт в историята. От началото на сезона в Първа лига "червените" имат само една победа, пет равенства и три загуби.

Янев освободи специалист, дошъл с Душан Керкез

Янев бе представен от ръководството в сряда. Той веднага се захвана с работата по отбора, тъй като в събота ЦСКА гостува на Локомотив София. Междувременно родният специалист, който доскоро бе начело на Ботев Враца, е имал време да започне с чистката. Според информация на "Мач Телеграф" Янев е освободил човек, който е дошъл заедно с вече уволнения Керкез. Става въпрос за анализатора Мартин Стоянов. Новият наставник на "червените" настоява хората в неговия щаб да вършат анализаторската работа. Съобщава се, че Стоянов все пак ще остане в клуба, навярно в академията.

Христо Янев

Мартин Стоянов започва работа за клуба от Борисовата гради в края на 2020 г. Тогава той изпълнява ролята на помощник-треньор в школата на ЦСКА. През сезон 2021/22 е асистент в академията на "армейците" в отборите до 19 години при Добромир Митов и до 15 години при Ивайло Станев. На 28 април 2022 г. е назначен като треньор на ЦСКА в щаба на Алън Пардю и остава на поста до 6 юни 2022 г., като е обявено, че ще остане на работа в академията на клуба.

От януари 2023 г. е анализатор и помощник треньор на втория отбор на ЦСКА 1948, а от април до октомври 2023 г. е на същите позиции в първия тим. Впоследствие той става треньор в школата на Септември София, а междувременно бива назначен от БФС като помощник в женския национален отбор на България. През юни 2024 г. започва да работи като анализатор в Ботев Пловдив в щаба на Душан Керкез. В края на април месец той се завърна в Борисовата градина като генерален анализатор на данни и иновации в спортен софтуер, преди сега Христо Янев да го освободи от позицията.

Дария Александрова
