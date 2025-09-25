Войната в Украйна:

Трета треньорска рокада за 10 дни! ЦСКА има още един нов треньор

25 септември 2025, 12:35 часа 583 прочитания 0 коментара
Промените по всички етажи в ЦСКА продължават. Както е известно, наскоро родният гранд направи треньорски рокади в първия и втория си отбор. Първо "армейците" се разделиха с наставника на ЦСКА II Владимир Манчев, а на негово място пристигна Валентин Илиев. Няколко дни по-късно дойде и дългоочакваната раздяла с Душан Керкез. Босненският специалист си тръгва от Борисовата градина, след като под негово ръководство тимът записа един от най-лошите си стартове в историята. 

Промяна начело и на третия отбор

Вчера стана ясно, че Христо Янев ще наследи Керкез начело на ЦСКА. Ден по-късно пристигна поредна грандиозна новина от Борисовата градина. Този път тя е свързана с третия отбор на "червените". Ръководството е взело решение да се раздели с досегашния наставник Румен Трифонов. На негово място застава Даниел Моралес, съобщи Gong.bg. Бразилецът стана част от клуба още миналата седмица, когато бе обявена раздялата с Душан Керкез. Той бе взет, за да води дубъла на ЦСКА, тъй като Валентин Илиев се захвана с подготовката на първия тим за гостуването на Ботев Враца.

Даниел Моралес

Именно Моралес бе треньор при убедителната победа на "червените" над Етър с 4:1 във Втора лига. В информацията се сочи още, че бъдещето на Трифонов остава неясно. Родният специалист все още не е решил дали ще остане в клуба и ще заеме роля в академията или ще напусне. Междувременно стана ясно кой ще бъде част от щаба на Христо Янев начело на първия отбор.

Дария Александрова
